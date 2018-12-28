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Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників

Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників
Комунальне некомерційне підприємство "Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області" провело вчора, 21 січня, аукціон із купівлі двох легкових автомобілів для медичних працівників.

Результати аукціону оприлюднені на сайті Держзакупівель.

Стартова ціна за дві автівки - один мільйон гривень. Це мають бути два нових кросовери Renault Duster 1.6 Life 4x2 MT білого кольору, які не були у використанні, належним чином зареєстровані в Україні або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Рік випуску авто, вказаний у вимогах до учасників аукціону, - 2018-й (не раніше).
Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників

Учасниками торгів, які подали свої пропозиції згідно вимог, стали ТОВ "АКТИВ МОТОРС" та ТОВ ТД Фаворит Авто. Мінімальну ціну було запропоновано ТОВ "АКТИВ МОТОРС" - 990 тис грн. Наразі обидві пропозиції перебувають на розгляді.
Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників

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Теги: лікарня, Ковельське МТМО, автомобіль
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