Водії, будьте уважні: сьогодні у Луцьку перекриють декілька вулиць
Сьогодні, 08:48
У Луцьку на деяких вулицях перекриють рух транспорту.
«Забезпечити перекриття руху транспорту вулицями Градний Узвіз, Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки під час акції «Живий ланцюг», – йшлося у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Путовіта.
Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста.
Саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.
Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.
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«Забезпечити перекриття руху транспорту вулицями Градний Узвіз, Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки під час акції «Живий ланцюг», – йшлося у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Путовіта.
Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста.
Саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.
Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
злучаються вже 100 років, а толку?
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