вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водії, будьте уважні: сьогодні у Луцьку перекриють декілька вулиць

Водії, будьте уважні: сьогодні у Луцьку перекриють декілька вулиць
У Луцьку на деяких вулицях перекриють рух транспорту.

«Забезпечити перекриття руху транспорту вулицями Градний Узвіз, Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки під час акції «Живий ланцюг», – йшлося у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Путовіта.

Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста.

Саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.

Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перекриття, транспорт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
злучаються вже 100 років, а толку?
Відповісти
Вибір редактора
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 22 січня
Сьогодні, 09:00
Водії, будьте уважні: сьогодні у Луцьку перекриють декілька вулиць
Сьогодні, 08:48
Луцькі школярі зароблятимуть кошти, щоб пожертвувати на благодійність
Сьогодні, 08:26
Коротке замикання: у селі на Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 08:14
Схожі новини
У Луцьку 22 січня перекриють центральні вулиці міста У Луцьку 22 січня перекриють центральні вулиці міста
18 січень, 16:54
Студенти почали протест під судом у Луцьку. ФОТО Студенти почали протест під судом у Луцьку. ФОТО
10 грудень, 2018, 15:38
У новорічну ніч в Луцьку працюватиме громадський транспорт У новорічну ніч в Луцьку працюватиме громадський транспорт
06 грудень, 2018, 18:00
У Луцьку перекрили проїзд вулицею У Луцьку перекрили проїзд вулицею
04 грудень, 2018, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У КП «Ласка» пояснили, чому не підбирають з вулиці цуценят
Сьогодні, 09:14
 0
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Сьогодні, 09:05
 0
Курс валют у Луцьку на 22 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Водії, будьте уважні: сьогодні у Луцьку перекриють декілька вулиць
Сьогодні, 08:48
 0
Луцькі школярі зароблятимуть кошти, щоб пожертвувати на благодійність
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8