вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень

У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У місті Луцьк 2 тисячі дітей не мають вакцинації від кору, більшість з них відсторонили від навчання в школах.

Про це повідомили на оперативній нараді у Луцькій міськраді.

За словами заступника начальника управління освіти Луцької міської ради Тетяна Силка розповіла, що після закінчення канікул окремі школи прийняли рішення про відсторонення дітей від навчання, які не були вакциновані.

За її словами з більш, аніж 26 тисяч дітей, які навчаються у луцьких школах 2 тисячі – не вакциновані. Відтак управління освіти спільно з медиками вирішили, що потрібно підтримувати конкретні рішення. Дітей, відсторонили від навчання до того часу, поки їм не проведуть вакцинацію.

Тетяна Силка також додала, що з батьками постійно працюють, проводять роз’яснювальну роботу. Проте багато батьків просто ігнорують запрошення на проведення вакцинації, вони не пишуть відмов і не проводять профілактичні щеплення дітям.

З дітьми, які не допущення до навчання будуть практикувати віддалене навчання. Проте батьків закликають якомога швидше вакцинувати своїх дітей, її зазначають лікарі, вистачить на всіх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцина, Волинь, Луцьк, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І хто ж на себе взяв таку відповідальність,є документ за підписом посадової особи-продемонструйте.
Відповісти
Вибір редактора
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У КП «Ласка» пояснили, чому не підбирають з вулиці цуценят
Сьогодні, 09:14
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 22 січня
Сьогодні, 09:00
Водії, будьте уважні: сьогодні у Луцьку перекриють декілька вулиць
Сьогодні, 08:48
Луцькі школярі зароблятимуть кошти, щоб пожертвувати на благодійність
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
19 січень, 15:28
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 січня
17 січень, 20:00
Випускникам луцького університету присвоїли офіцерські звання Випускникам луцького університету присвоїли офіцерські звання
17 січень, 18:48
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс «Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
17 січень, 12:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У КП «Ласка» пояснили, чому не підбирають з вулиці цуценят
Сьогодні, 09:14
 0
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Сьогодні, 09:05
 0
Курс валют у Луцьку на 22 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Водії, будьте уважні: сьогодні у Луцьку перекриють декілька вулиць
Сьогодні, 08:48
 0
Луцькі школярі зароблятимуть кошти, щоб пожертвувати на благодійність
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8