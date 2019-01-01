У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Сьогодні, 09:05
У місті Луцьк 2 тисячі дітей не мають вакцинації від кору, більшість з них відсторонили від навчання в школах.
Про це повідомили на оперативній нараді у Луцькій міськраді.
За словами заступника начальника управління освіти Луцької міської ради Тетяна Силка розповіла, що після закінчення канікул окремі школи прийняли рішення про відсторонення дітей від навчання, які не були вакциновані.
За її словами з більш, аніж 26 тисяч дітей, які навчаються у луцьких школах 2 тисячі – не вакциновані. Відтак управління освіти спільно з медиками вирішили, що потрібно підтримувати конкретні рішення. Дітей, відсторонили від навчання до того часу, поки їм не проведуть вакцинацію.
Тетяна Силка також додала, що з батьками постійно працюють, проводять роз’яснювальну роботу. Проте багато батьків просто ігнорують запрошення на проведення вакцинації, вони не пишуть відмов і не проводять профілактичні щеплення дітям.
З дітьми, які не допущення до навчання будуть практикувати віддалене навчання. Проте батьків закликають якомога швидше вакцинувати своїх дітей, її зазначають лікарі, вистачить на всіх.
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Про це повідомили на оперативній нараді у Луцькій міськраді.
За словами заступника начальника управління освіти Луцької міської ради Тетяна Силка розповіла, що після закінчення канікул окремі школи прийняли рішення про відсторонення дітей від навчання, які не були вакциновані.
За її словами з більш, аніж 26 тисяч дітей, які навчаються у луцьких школах 2 тисячі – не вакциновані. Відтак управління освіти спільно з медиками вирішили, що потрібно підтримувати конкретні рішення. Дітей, відсторонили від навчання до того часу, поки їм не проведуть вакцинацію.
Тетяна Силка також додала, що з батьками постійно працюють, проводять роз’яснювальну роботу. Проте багато батьків просто ігнорують запрошення на проведення вакцинації, вони не пишуть відмов і не проводять профілактичні щеплення дітям.
З дітьми, які не допущення до навчання будуть практикувати віддалене навчання. Проте батьків закликають якомога швидше вакцинувати своїх дітей, її зазначають лікарі, вистачить на всіх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
І хто ж на себе взяв таку відповідальність,є документ за підписом посадової особи-продемонструйте.
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