У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень

У місті Луцьк 2 тисячі дітей не мають вакцинації від кору, більшість з них відсторонили від навчання в школах.Про це повідомили на оперативній нараді у Луцькій міськраді.За словами заступника начальника управління освіти Луцької міської радирозповіла, що після закінчення канікул окремі школи прийняли рішення про відсторонення дітей від навчання, які не були вакциновані.За її словами з більш, аніж 26 тисяч дітей, які навчаються у луцьких школах 2 тисячі – не вакциновані. Відтак управління освіти спільно з медиками вирішили, що потрібно підтримувати конкретні рішення. Дітей, відсторонили від навчання до того часу, поки їм не проведуть вакцинацію.Тетяна Силка також додала, що з батьками постійно працюють, проводять роз’яснювальну роботу. Проте багато батьків просто ігнорують запрошення на проведення вакцинації, вони не пишуть відмов і не проводять профілактичні щеплення дітям.З дітьми, які не допущення до навчання будуть практикувати віддалене навчання. Проте батьків закликають якомога швидше вакцинувати своїх дітей, її зазначають лікарі, вистачить на всіх.