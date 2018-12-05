У КП «Ласка» пояснили, чому не підбирають з вулиці цуценят

Комунальне підприємство «Ласка» не забирає цуценят на територію підприємства, оскільки не може забезпечити для них належних санітарних умов.Про це на оперативній нараді розповів заступник міського головиу вівторок, 22 січня.За його словами «Ласка» не відловлює цуценят, оскільки ті до піврічного віку не пристосовані до інфекцій, які можуть «підхопити» від решти тварин, які живуть на підприємстві.«Маленькі собачата менше пристосовані до інфекцій і всього іншого, не мають імунітету. До піврічного віку ми не можемо їх стерилізувати, а коли забираємо, то не можемо їх ізолювати», – зазначив Костянтин Петрочук.Відтак лучан закликають самостійно розподіляти їх по домівках, якщо у їх домашніх улюбленців з’являються цуценята.Секретар міської радизауважив, що питання потрібно вирішити, оскільки підприємство має забезпечувати перебування усіх бездомних тварин, а не залишати їх напризволяще на вулицях міста.