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Розповіли, як Луцьк готується до президентських виборів

Розповіли, як Луцьк готується до президентських виборів
Обирати президента лучани будуть 31 березня 2019 року на виборчих дільницях, утворених на постійній основі постановою Центральної виборчої комісії.

Про це на оперативній нараді розповіла начальник відділу Державного реєстру виборців Наталія Гальченко.

Місто Луцьк відноситься до 22 виборчого округу, тут створено 83 виборчих дільниці, з них 74 – звичайні та 9 – спеціальних. Окрім того, окружна виборча комісія створить дільницю на тимчасовій основі у державній установі «Луцький слідчий ізолятор».

З 84 виборчих дільниць, 69 – великих (до 2500 виборців), 6 – середніх ( до 1500 виборців) та 9 малих (до 500 виборців).
Також ліквідували спеціальну виборчу дільницю у Волинській психіатричній лікарні №1 у зв'язку зі зміною юридичної адреси закладу.

Ознайомитися із номером, списком меж, місцезнаходження приміщень для голосування, а також розташуванням на карті виборчих дільниць можна на офіційному сайті Державного реєстру виборців у розділі «Виборчі округи та дільниці» або за посиланням «Виборець повинен знати» на сайті Луцької міської ради.

За попередньою інформацією у Луцьку є 153 тисячі 335 виборців, ці списки будуть уточненні, а усі виборці отримають іменні запрошення на вибори.

Аби реалізувати своє виборче право, внутрішньо переміщенні особи мають звернутися у відділ, де вони будуть голосувати з відповідною заявою. Особи, які перебуватимуть у Луцьку під час проведення виборів, проте мають інше місце реєстрації також можуть звернутися з заявою про зміну місця голосування. Заяву потрібно подавати у відділ за місцем реєстрації, або ж у виборчу дільницю, де хочуть голосувати. До заяви потрібно додати документ, який обґрунтовує зміну місця голосування – довідка з роботи, путівка інше.

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Теги: вибори, президент, Луцьк
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