Луцький «Богдан» виготовить для Києва 55 тролейбусів





Про це повідомляє



Підприємство запропонувало тролейбуси "Богдан Т90117" за 603,9 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 610,907 млн ​​грн.



Згідно з результатами аукціону, другий учасник торгів - "МАЗтранссервіс" (дилер білоруського Мінського автозаводу) пропонував тролейбуси майже за 609,907 млн ​​грн і не знижував ціну в ході аукціону.



Заявку на участь в торгах подавав дилер ще одного білоруського виробника - "Белкоммунмаш", однак вона була відхилена як така, що не відповідає тендерній документації.



Термін поставки тролейбусів - до 31 грудня 2019 року.



Особливо великі тролейбуси повинні бути розраховані не менш, ніж на 179 пасажирів (в тому числі мінімум 45 сидячих і одного для колісного крісла).



Всі машини повинні бути жовтого кольору.



Як повідомлялося, "Київпастранс" в жовтні 2018 року оголосив тендер на закупівлю в цілому 80 тролейбусів двома лотами.



За інформацією "Київпастрансу", щодня на 45 тролейбусних маршрутів столиці виходить 513 тролейбусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автоскладальний завод №1 (Луцьк), що входить до складу компанії "Богдан Моторс", переміг в аукціоні на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 55 низькопідлогових особливо великих тролейбусів.Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на "Інтерфакс-Україна".Підприємство запропонувало тролейбуси "Богдан Т90117" за 603,9 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 610,907 млн ​​грн.Згідно з результатами аукціону, другий учасник торгів - "МАЗтранссервіс" (дилер білоруського Мінського автозаводу) пропонував тролейбуси майже за 609,907 млн ​​грн і не знижував ціну в ході аукціону.Заявку на участь в торгах подавав дилер ще одного білоруського виробника - "Белкоммунмаш", однак вона була відхилена як така, що не відповідає тендерній документації.Термін поставки тролейбусів - до 31 грудня 2019 року.Особливо великі тролейбуси повинні бути розраховані не менш, ніж на 179 пасажирів (в тому числі мінімум 45 сидячих і одного для колісного крісла).Всі машини повинні бути жовтого кольору.Як повідомлялося, "Київпастранс" в жовтні 2018 року оголосив тендер на закупівлю в цілому 80 тролейбусів двома лотами.За інформацією "Київпастрансу", щодня на 45 тролейбусних маршрутів столиці виходить 513 тролейбусів.

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