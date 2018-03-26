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Луцький «Богдан» виготовить для Києва 55 тролейбусів

Луцький «Богдан» виготовить для Києва 55 тролейбусів
Автоскладальний завод №1 (Луцьк), що входить до складу компанії "Богдан Моторс", переміг в аукціоні на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 55 низькопідлогових особливо великих тролейбусів.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Підприємство запропонувало тролейбуси "Богдан Т90117" за 603,9 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 610,907 млн ​​грн.

Згідно з результатами аукціону, другий учасник торгів - "МАЗтранссервіс" (дилер білоруського Мінського автозаводу) пропонував тролейбуси майже за 609,907 млн ​​грн і не знижував ціну в ході аукціону.

Заявку на участь в торгах подавав дилер ще одного білоруського виробника - "Белкоммунмаш", однак вона була відхилена як така, що не відповідає тендерній документації.

Термін поставки тролейбусів - до 31 грудня 2019 року.

Особливо великі тролейбуси повинні бути розраховані не менш, ніж на 179 пасажирів (в тому числі мінімум 45 сидячих і одного для колісного крісла).

Всі машини повинні бути жовтого кольору.

Як повідомлялося, "Київпастранс" в жовтні 2018 року оголосив тендер на закупівлю в цілому 80 тролейбусів двома лотами.

За інформацією "Київпастрансу", щодня на 45 тролейбусних маршрутів столиці виходить 513 тролейбусів.

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Теги: Богдан, Луцьк, завод, тролейбуси, Київ
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