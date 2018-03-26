Луцький «Богдан» виготовить для Києва 55 тролейбусів
Сьогодні, 10:04
Автоскладальний завод №1 (Луцьк), що входить до складу компанії "Богдан Моторс", переміг в аукціоні на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 55 низькопідлогових особливо великих тролейбусів.
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Підприємство запропонувало тролейбуси "Богдан Т90117" за 603,9 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 610,907 млн грн.
Згідно з результатами аукціону, другий учасник торгів - "МАЗтранссервіс" (дилер білоруського Мінського автозаводу) пропонував тролейбуси майже за 609,907 млн грн і не знижував ціну в ході аукціону.
Заявку на участь в торгах подавав дилер ще одного білоруського виробника - "Белкоммунмаш", однак вона була відхилена як така, що не відповідає тендерній документації.
Термін поставки тролейбусів - до 31 грудня 2019 року.
Особливо великі тролейбуси повинні бути розраховані не менш, ніж на 179 пасажирів (в тому числі мінімум 45 сидячих і одного для колісного крісла).
Всі машини повинні бути жовтого кольору.
Як повідомлялося, "Київпастранс" в жовтні 2018 року оголосив тендер на закупівлю в цілому 80 тролейбусів двома лотами.
За інформацією "Київпастрансу", щодня на 45 тролейбусних маршрутів столиці виходить 513 тролейбусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Підприємство запропонувало тролейбуси "Богдан Т90117" за 603,9 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 610,907 млн грн.
Згідно з результатами аукціону, другий учасник торгів - "МАЗтранссервіс" (дилер білоруського Мінського автозаводу) пропонував тролейбуси майже за 609,907 млн грн і не знижував ціну в ході аукціону.
Заявку на участь в торгах подавав дилер ще одного білоруського виробника - "Белкоммунмаш", однак вона була відхилена як така, що не відповідає тендерній документації.
Термін поставки тролейбусів - до 31 грудня 2019 року.
Особливо великі тролейбуси повинні бути розраховані не менш, ніж на 179 пасажирів (в тому числі мінімум 45 сидячих і одного для колісного крісла).
Всі машини повинні бути жовтого кольору.
Як повідомлялося, "Київпастранс" в жовтні 2018 року оголосив тендер на закупівлю в цілому 80 тролейбусів двома лотами.
За інформацією "Київпастрансу", щодня на 45 тролейбусних маршрутів столиці виходить 513 тролейбусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку дадуть півмільйона на купівлю енергозберігаючих ламп
Сьогодні, 10:16
У Володимирі коледж може залишитись без опалення
Сьогодні, 10:10
Луцький «Богдан» виготовить для Києва 55 тролейбусів
Сьогодні, 10:04