У Володимирі коледж може залишитись без опалення

У Володимир-Волинському агротехнічному коледжі можуть вимкнути опалення.Про це стало відомо на щотижневій оперативній нараді під головуванням міського голови Петра Саганюка, - пише Район.Володимир-Волинський.«Знову прийшло попередження про те, що агротехнічний коледж залишиться від газопостачання. Нічого не маю проти керівника цього навчального закладу, але чому таких проблем немає в педколеджі, ліцеї? Чому діти знову мають потерпати від безвідповідальності дорослих», - зазначив очільник міста.Слід зауважити, що в попередні роки в агроколеджі теж були певні проблеми з газопостачанням. Бувало, що студенти до двох місяців сиділи на канікулах саме через те, що не опалюється навчальний заклад.Нагадаємо, раніше депутати Волиньради пропонували відремонтувати за кошти Міноборони гуртожиток агротехнічного коледжу у Володимирі-Волинському та віддати його на потреби військовослужбовців.