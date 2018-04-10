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У Володимирі коледж може залишитись без опалення

У Володимирі коледж може залишитись без опалення
У Володимир-Волинському агротехнічному коледжі можуть вимкнути опалення.

Про це стало відомо на щотижневій оперативній нараді під головуванням міського голови Петра Саганюка, - пише Район.Володимир-Волинський.

«Знову прийшло попередження про те, що агротехнічний коледж залишиться від газопостачання. Нічого не маю проти керівника цього навчального закладу, але чому таких проблем немає в педколеджі, ліцеї? Чому діти знову мають потерпати від безвідповідальності дорослих», - зазначив очільник міста.

Слід зауважити, що в попередні роки в агроколеджі теж були певні проблеми з газопостачанням. Бувало, що студенти до двох місяців сиділи на канікулах саме через те, що не опалюється навчальний заклад.

Нагадаємо, раніше депутати Волиньради пропонували відремонтувати за кошти Міноборони гуртожиток агротехнічного коледжу у Володимирі-Волинському та віддати його на потреби військовослужбовців.

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Теги: опалення, Володимир-Волинський, агроколедж
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