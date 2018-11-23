У місті на Волині в пожежі загинув 36-річний чоловік
Сьогодні, 10:22
У Володимирі-Волинському трапилась пожежа у квартирі, загинув 36-річний чоловік.
Пожежа сталася 16 січня, близько опівночі, - повідомив начальник Володимир-Волинського міськрайонного відділу УДС НС України у Волинській області В'ячеслав Процюк, - пише Район.Володимир-Волинський.
"Повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Поліської Січі трапилася пожежа на «101» надійшло 16.01 о 23:36. По прибутті було виявлено тіло мешканця міста 1983 року народження. Ймовірна причина пожежі -необережне поводження з вогнем. Внаслідок загорання було пошкоджено, стіни, двері та стеля в квартирі, предмети домашнього побуту. Рятувальники нашого відділу ліквідували пожежу 17 січня об 00:11, - поінформував В'ячеслав Процюк.
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Пожежа сталася 16 січня, близько опівночі, - повідомив начальник Володимир-Волинського міськрайонного відділу УДС НС України у Волинській області В'ячеслав Процюк, - пише Район.Володимир-Волинський.
"Повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Поліської Січі трапилася пожежа на «101» надійшло 16.01 о 23:36. По прибутті було виявлено тіло мешканця міста 1983 року народження. Ймовірна причина пожежі -необережне поводження з вогнем. Внаслідок загорання було пошкоджено, стіни, двері та стеля в квартирі, предмети домашнього побуту. Рятувальники нашого відділу ліквідували пожежу 17 січня об 00:11, - поінформував В'ячеслав Процюк.
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