У місті на Волині в пожежі загинув 36-річний чоловік





Пожежа сталася 16 січня, близько опівночі, - повідомив начальник Володимир-Волинського міськрайонного відділу УДС НС України у Волинській області В'ячеслав Процюк, - пише



"Повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Поліської Січі трапилася пожежа на «101» надійшло 16.01 о 23:36. По прибутті було виявлено тіло мешканця міста 1983 року народження. Ймовірна причина пожежі -необережне поводження з вогнем. Внаслідок загорання було пошкоджено, стіни, двері та стеля в квартирі, предмети домашнього побуту. Рятувальники нашого відділу ліквідували пожежу 17 січня об 00:11, - поінформував В'ячеслав Процюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському трапилась пожежа у квартирі, загинув 36-річний чоловік.Пожежа сталася 16 січня, близько опівночі, - повідомив начальник Володимир-Волинського міськрайонного відділу УДС НС України у Волинській області В'ячеслав Процюк, - пише Район.Володимир-Волинський "Повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Поліської Січі трапилася пожежа на «101» надійшло 16.01 о 23:36. По прибутті було виявлено тіло мешканця міста 1983 року народження. Ймовірна причина пожежі -необережне поводження з вогнем. Внаслідок загорання було пошкоджено, стіни, двері та стеля в квартирі, предмети домашнього побуту. Рятувальники нашого відділу ліквідували пожежу 17 січня об 00:11, - поінформував В'ячеслав Процюк.

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