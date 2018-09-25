«Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО
Сьогодні, 10:31
Сьогодні, 22 січня, близько 300 людей утворили «живий ланцюг» на кордоні Рівненської та Волинської областей.
На території Рівненщини тримали жовту частину прапора, на сусідній Волині – блакитну, – пише ЧаРівне.
Так День Соборності відзначили у Клевані. Український прапор розтягнули від вказівника Волинської області до вказівника Рівненської.
Рух на дорозі не перекривали. Безпеку контролювали поліцейські.
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На території Рівненщини тримали жовту частину прапора, на сусідній Волині – блакитну, – пише ЧаРівне.
Так День Соборності відзначили у Клевані. Український прапор розтягнули від вказівника Волинської області до вказівника Рівненської.
Рух на дорозі не перекривали. Безпеку контролювали поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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