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«Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО

«Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО
Сьогодні, 22 січня, близько 300 людей утворили «живий ланцюг» на кордоні Рівненської та Волинської областей.

На території Рівненщини тримали жовту частину прапора, на сусідній Волині – блакитну, – пише ЧаРівне.

Так День Соборності відзначили у Клевані. Український прапор розтягнули від вказівника Волинської області до вказівника Рівненської.

Рух на дорозі не перекривали. Безпеку контролювали поліцейські.
«Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО
«Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО
«Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО
«Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО
«Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО

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Теги: ланцюг, Рівненщина, Волинь
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