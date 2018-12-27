«Інвестор» пропонує придбати квартиру мансардного плану*
Сьогодні, 10:36
Квартири мансардного типу набирають дедалі більшої популярності. Зазвичай вибір таких приміщень обумовлений нижчою вартістю за квадратний метр, а також можливістю креативно облаштувати своє житло.
Тиша та оригінальний дизайн
Оскільки мансардна квартира знаходиться на верхньому поверсі, про галасливих сусідів, які «тупають по голові», можна забути.
Ще один плюс – незвичний інтер’єр, що створюється скошеними стінами і мансардними вікнами. Таке житло більше підійде людям творчим, здатним створювати оригінальні інтер’єри, а також тим, хто любить милуватися прекрасними краєвидами. Мансардні квартири - це багато відкритого простору і високі стелі, що при вільному плануванні дозволяє використовувати житлову площу для будь-яких цілей. Однокімнатні студії, багатокімнатні і навіть дворівневі квартири з ексклюзивним дизайном щороку стають популярними серед тих, хто хоче вийти за рамки звичних квартир.
Пропонуємо кілька ідей оформлення мансардних квартир. Фото з відкритих джерел в інтернеті:
Де знайти таку квартиру в Луцьку?
Саме такі - стильні та якісні квартири продаються у ЖК «Юпітер», який зводить Будівельна компанія «Інвестор» під Луцьком. Житловий комплекс складається із п’ятиповерхових будинків. Там не дуже гамірно і не надто багатолюдно. Житловий комплекс знаходиться на межі Луцька та села Липини. З одного боку, тут спокійно та немає шуму міста. Втім, доїхати до центру Луцька можна доволі швидко, особливо, якщо є власна автівка.
До слова, суттєва перевага для власників авто – біля будинку є парковка. За кожною квартирою закріплене одне паркомісце.
Окрім цього, на території житлового комплексу виділена велика територія під сучасний дитячий майданчик.
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Як придбати мансардну квартиру у ЖК «Юпітер»?
Забудовник пропонує мансардні квартири площею 60,77 кв.м у вже збудових 2 та 3 будинках, які здають в експлуатацію цього року. До того ж, Будівельна компанія «Інвестор» підготувала для своїх клієнтів акцію на таке житло, а також - можливість відтермінування оплати до вересня 2019-го.
Якщо покупець вносить усю суму одним платежем – то вартість одного квадратного метра становитиме 10 900 грн. У випадку відтермінування при оплаті 50% першого внеску акційна ціна на один квадратний метр становитиме 11 400 грн.
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Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Тиша та оригінальний дизайн
Оскільки мансардна квартира знаходиться на верхньому поверсі, про галасливих сусідів, які «тупають по голові», можна забути.
Ще один плюс – незвичний інтер’єр, що створюється скошеними стінами і мансардними вікнами. Таке житло більше підійде людям творчим, здатним створювати оригінальні інтер’єри, а також тим, хто любить милуватися прекрасними краєвидами. Мансардні квартири - це багато відкритого простору і високі стелі, що при вільному плануванні дозволяє використовувати житлову площу для будь-яких цілей. Однокімнатні студії, багатокімнатні і навіть дворівневі квартири з ексклюзивним дизайном щороку стають популярними серед тих, хто хоче вийти за рамки звичних квартир.
Пропонуємо кілька ідей оформлення мансардних квартир. Фото з відкритих джерел в інтернеті:
Де знайти таку квартиру в Луцьку?
Саме такі - стильні та якісні квартири продаються у ЖК «Юпітер», який зводить Будівельна компанія «Інвестор» під Луцьком. Житловий комплекс складається із п’ятиповерхових будинків. Там не дуже гамірно і не надто багатолюдно. Житловий комплекс знаходиться на межі Луцька та села Липини. З одного боку, тут спокійно та немає шуму міста. Втім, доїхати до центру Луцька можна доволі швидко, особливо, якщо є власна автівка.
До слова, суттєва перевага для власників авто – біля будинку є парковка. За кожною квартирою закріплене одне паркомісце.
Окрім цього, на території житлового комплексу виділена велика територія під сучасний дитячий майданчик.
Читати також: Лише одна квартира: під Луцьком можна купити унікальне житло. ФОТО
Як придбати мансардну квартиру у ЖК «Юпітер»?
Забудовник пропонує мансардні квартири площею 60,77 кв.м у вже збудових 2 та 3 будинках, які здають в експлуатацію цього року. До того ж, Будівельна компанія «Інвестор» підготувала для своїх клієнтів акцію на таке житло, а також - можливість відтермінування оплати до вересня 2019-го.
Якщо покупець вносить усю суму одним платежем – то вартість одного квадратного метра становитиме 10 900 грн. У випадку відтермінування при оплаті 50% першого внеску акційна ціна на один квадратний метр становитиме 11 400 грн.
Читати також: Акція від «Інвестора» - у розпалі: учасницею стала популярна луцька блогерка. ФОТО
Читати також: Як отримати знижку на нову квартиру в Луцьку: «Супернова» назвала умови
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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