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«Інвестор» пропонує придбати квартиру мансардного плану*

«Інвестор» пропонує придбати квартиру мансардного плану*
Квартири мансардного типу набирають дедалі більшої популярності. Зазвичай вибір таких приміщень обумовлений нижчою вартістю за квадратний метр, а також можливістю креативно облаштувати своє житло.

Тиша та оригінальний дизайн

Оскільки мансардна квартира знаходиться на верхньому поверсі, про галасливих сусідів, які «тупають по голові», можна забути.

Ще один плюс – незвичний інтер’єр, що створюється скошеними стінами і мансардними вікнами. Таке житло більше підійде людям творчим, здатним створювати оригінальні інтер’єри, а також тим, хто любить милуватися прекрасними краєвидами. Мансардні квартири - це багато відкритого простору і високі стелі, що при вільному плануванні дозволяє використовувати житлову площу для будь-яких цілей. Однокімнатні студії, багатокімнатні і навіть дворівневі квартири з ексклюзивним дизайном щороку стають популярними серед тих, хто хоче вийти за рамки звичних квартир.

Пропонуємо кілька ідей оформлення мансардних квартир. Фото з відкритих джерел в інтернеті:

«Інвестор» пропонує придбати квартиру мансардного плану*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру мансардного плану*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру мансардного плану*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру мансардного плану*


Де знайти таку квартиру в Луцьку?

Саме такі - стильні та якісні квартири продаються у ЖК «Юпітер», який зводить Будівельна компанія «Інвестор» під Луцьком. Житловий комплекс складається із п’ятиповерхових будинків. Там не дуже гамірно і не надто багатолюдно. Житловий комплекс знаходиться на межі Луцька та села Липини. З одного боку, тут спокійно та немає шуму міста. Втім, доїхати до центру Луцька можна доволі швидко, особливо, якщо є власна автівка.

До слова, суттєва перевага для власників авто – біля будинку є парковка. За кожною квартирою закріплене одне паркомісце.

Окрім цього, на території житлового комплексу виділена велика територія під сучасний дитячий майданчик.

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Як придбати мансардну квартиру у ЖК «Юпітер»?

Забудовник пропонує мансардні квартири площею 60,77 кв.м у вже збудових 2 та 3 будинках, які здають в експлуатацію цього року. До того ж, Будівельна компанія «Інвестор» підготувала для своїх клієнтів акцію на таке житло, а також - можливість відтермінування оплати до вересня 2019-го.

Якщо покупець вносить усю суму одним платежем – то вартість одного квадратного метра становитиме 10 900 грн. У випадку відтермінування при оплаті 50% першого внеску акційна ціна на один квадратний метр становитиме 11 400 грн.

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Планування мансардної квартири у ЖК «Юпітер»
Планування мансардної квартири у ЖК «Юпітер»


Ідея оформлення квартири у ЖК «Юпітер»
Ідея оформлення квартири у ЖК «Юпітер»


Ідея оформлення квартири у ЖК «Юпітер»
Ідея оформлення квартири у ЖК «Юпітер»


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Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор
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