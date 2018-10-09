Судили неповнолітнього вандала, який зробив рейвах у центрі Любешева





Правооохоронці встановили осіб, які позбиткувалися в центрі Любешова 7 жовтня. Вандалами виявилися троє неповнолітніх мешканців району,- інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.



Головним винуватцем є п’ятнадцятирічний хлопець. Оскільки він не досягнув віку притягнення до адміністративної відповідальності, то до відповідальності за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення належних умов виховання неповнолітнього сина, який вчинив правопорушення, передбачене ст..173 КУпАП, притягнено його батька.



Міру покарання визначив суд – штраф у розмірі 50 НМДГ( вісімсот п’ятдесят гривень) та 384,2 гривень судового збору доведеться заплатити батькові за те, що його неповнолітній син позбиткувався над комунальним майном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівський районний суд розглянув справу щодо неповнолітнього, який минулого року пошкодив дорожні знаки та поперевертав урни на центральній вулиці селища.Правооохоронці встановили осіб, які позбиткувалися в центрі Любешова 7 жовтня. Вандалами виявилися троє неповнолітніх мешканців району,- інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.Головним винуватцем є п’ятнадцятирічний хлопець. Оскільки він не досягнув віку притягнення до адміністративної відповідальності, то до відповідальності за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення належних умов виховання неповнолітнього сина, який вчинив правопорушення, передбачене ст..173 КУпАП, притягнено його батька.Міру покарання визначив суд – штраф у розмірі 50 НМДГ( вісімсот п’ятдесят гривень) та 384,2 гривень судового збору доведеться заплатити батькові за те, що його неповнолітній син позбиткувався над комунальним майном.

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