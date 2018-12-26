У Києві трапилася жахлива аварія: загинуло троє людей





Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції, - пише



"Подія трапилася вранці на вулиці Столичне шосе Голосіївського району: за попередньою інформацією, відбулося лобове зіткнення автомобілів "Таврія" та Volkswagen", - йдеться у повідомленні.



За даними поліції, загинули обидва водії та пасажир "Таврії".



Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та механізм автопригоди. Рух шосе ускладнено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Столичне шосе сталася моторошна ДТП, у якій загинули троє людей.Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції, - пише ТСН "Подія трапилася вранці на вулиці Столичне шосе Голосіївського району: за попередньою інформацією, відбулося лобове зіткнення автомобілів "Таврія" та Volkswagen", - йдеться у повідомленні.За даними поліції, загинули обидва водії та пасажир "Таврії".Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та механізм автопригоди. Рух шосе ускладнено.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію