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У Києві трапилася жахлива аварія: загинуло троє людей

У Києві трапилася жахлива аварія: загинуло троє людей
У Києві на вулиці Столичне шосе сталася моторошна ДТП, у якій загинули троє людей.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції, - пише ТСН.

"Подія трапилася вранці на вулиці Столичне шосе Голосіївського району: за попередньою інформацією, відбулося лобове зіткнення автомобілів "Таврія" та Volkswagen", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, загинули обидва водії та пасажир "Таврії".

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та механізм автопригоди. Рух шосе ускладнено.


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Теги: аварія, Київ
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