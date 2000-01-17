Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

с.Овадно, вул.: Тополева, Нова

2. 09:00 - 17:00

м. Володимир-Волинський., вул.: Братковського 40-58, Самчука, Зубинського 3А

3. 10:00 13:00 ФОП Кошельник вул. Ковельська , торговий павільйон, магазин „Аміго”, котельня м. Володимир-Волинський вул. Ак. Глушкова – багатоповерх., П.Січі, 5,7 – 5-типоверхівна



Горохівський район



1. ПЛ-10 Л-06-09 від ЗТП-521

09:00-14:00 ФОП Мельник С.М. Магазин автозапчастин Автомийка

Об'єднання свіввласників багатоквартирного будинку "Злагода" м. Горохів:

будинок

вул. Львівська, 40

ФОП Гнатів Л.Є. Пекарня

Горохівське ВУЖКГ башня

ФОП Поліщук Р.А магазин

м. Горохів:

будинок

вул. Львівська

м. Горохів:

вул. Героїв УПА 17а, 19, 19а

м. Горохів:

вул. Коцюбинського,

вул. Львівська

вул. Ярослава Мудрого

вул. Суворова



2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 378

с.Кутрів 09:00-14:00 Мервинська сільська рада Башня

ФГ Стир Зерносклад с. Кутрів:

вул. Набережна





Іваничівський район



1 9.30 - 17.00

смт Іваничі вул.Садова Паркова пр.Жовтневий



2 КТП-39 доливка оливи 10.00 - 12.00

с.Низкиничі

3 КТП-265 доливка оливи 12.00 - 14.00

с.Литовеж

4 КТП-287 доливка оливи 14.00 - 16.00 с.Литовеж



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 13:00

Стадіон «Колос» м.Камінь – Каширський, вул. Фрунзе, вул. Спортивна, пров. Спортивний, пров.Неродів, вул.. Неродів.

2. КТП-317 Л-3 09:00 – 17:00 с.Піщане, вул.. Молодіжна.



Ковельський район



1. 9:00-17:00

ФОП Ткачук О. В.,

Вол. дирекція УДППЗ,

ПАТ "Укртелеком",

Ковельське п-во вет.медицини. с. Скулин.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

Фермерське господарство"Козацький двір" Ферма

с.Скиби

ФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня)

с.Скиби



2 ктп-25 9:00 – 17:00

церква с. Городно

с.Городно



3 пл-0.4 ктп-414

9:00 – 17:00

м.Любомль вул.Миру. Гоголя. Енергетиків. Довженка



Любешівський район



1. 10:00- 17:00

Дитячий садок, АТС, магазини, адмінприміщення старостинського округу, клуб, аптека, пошта с. Бірки, вул. Незалежності



Маневицький район



1. 10:00-18:00

КТП-234, с. Лісово - Районний відділ освіти (школа).

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа). с. Чорниж



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Скважина 22, 24 м.Нововолинськ





Ратнівський район



1. 9.30.-16.00

с.Жиричі



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-388 9:00-17:00 с.Озденіж вул.Польова



2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-501 9:00-17:00 с.Олександрівка вул.Дачна.

с.Копачівка вул.Набережна

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця” м.Рожище вул.Г.Мазепи, Залізнична, Чкалова



Старовижівський район



1 КТП-279 10:00-17:00 с Кримне вул Поліська

2 КТП-237 10:00-17:00 ФАП,Школа,Магазин с Ниці повністю ,





Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-1 Л-2 10:00-16:30 Кульчинська с/р – дит.садок, ФОП Давидюк З.Г.- магазин с.Кульчин вул.Паралельна, Миру

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-256 10:00-16:30 с.Клевецьк

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-111 Л-1 14:00-16:00 с.Городилець

4 ПЛ-0,4 кВ

КТП-92 Л-2 11:00-13:30 с.Кличковичі







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 23 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с.Овадно, вул.: Тополева, Нова2. 09:00 - 17:00м. Володимир-Волинський., вул.: Братковського 40-58, Самчука, Зубинського 3А3. 10:00 13:00 ФОП Кошельник вул. Ковельська , торговий павільйон, магазин „Аміго”, котельня м. Володимир-Волинський вул. Ак. Глушкова – багатоповерх., П.Січі, 5,7 – 5-типоверхівна1. ПЛ-10 Л-06-09 від ЗТП-52109:00-14:00 ФОП Мельник С.М. Магазин автозапчастин АвтомийкаОб'єднання свіввласників багатоквартирного будинку "Злагода" м. Горохів:будиноквул. Львівська, 40ФОП Гнатів Л.Є. ПекарняГорохівське ВУЖКГ башняФОП Поліщук Р.А магазинм. Горохів:будиноквул. Львівськам. Горохів:вул. Героїв УПА 17а, 19, 19ам. Горохів:вул. Коцюбинського,вул. Львівськавул. Ярослава Мудроговул. Суворова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 378с.Кутрів 09:00-14:00 Мервинська сільська рада БашняФГ Стир Зерносклад с. Кутрів:вул. Набережна1 9.30 - 17.00смт Іваничі вул.Садова Паркова пр.Жовтневий2 КТП-39 доливка оливи 10.00 - 12.00с.Низкиничі3 КТП-265 доливка оливи 12.00 - 14.00с.Литовеж4 КТП-287 доливка оливи 14.00 - 16.00 с.Литовеж1. 09:00 – 13:00Стадіон «Колос» м.Камінь – Каширський, вул. Фрунзе, вул. Спортивна, пров. Спортивний, пров.Неродів, вул.. Неродів.2. КТП-317 Л-3 09:00 – 17:00 с.Піщане, вул.. Молодіжна.1. 9:00-17:00ФОП Ткачук О. В.,Вол. дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське п-во вет.медицини. с. Скулин.1. 9:00 – 17:00Фермерське господарство"Козацький двір" Фермас.СкибиФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня)с.Скиби2 ктп-25 9:00 – 17:00церква с. Городнос.Городно3 пл-0.4 ктп-4149:00 – 17:00м.Любомль вул.Миру. Гоголя. Енергетиків. Довженка1. 10:00- 17:00Дитячий садок, АТС, магазини, адмінприміщення старостинського округу, клуб, аптека, пошта с. Бірки, вул. Незалежності1. 10:00-18:00КТП-234, с. Лісово - Районний відділ освіти (школа).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа). с. Чорниж1. 09:00-17:00Скважина 22, 24 м.Нововолинськ1. 9.30.-16.00с.Жиричі1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-388 9:00-17:00 с.Озденіж вул.Польова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-501 9:00-17:00 с.Олександрівка вул.Дачна.с.Копачівка вул.Набережна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця” м.Рожище вул.Г.Мазепи, Залізнична, Чкалова1 КТП-279 10:00-17:00 с Кримне вул Поліська2 КТП-237 10:00-17:00 ФАП,Школа,Магазин с Ниці повністю ,1 ПЛ-0,4 кВКТП-1 Л-2 10:00-16:30 Кульчинська с/р – дит.садок, ФОП Давидюк З.Г.- магазин с.Кульчин вул.Паралельна, Миру2 ПЛ-0,4 кВКТП-256 10:00-16:30 с.Клевецьк3 ПЛ-0,4 кВКТП-111 Л-1 14:00-16:00 с.Городилець4 ПЛ-0,4 кВКТП-92 Л-2 11:00-13:30 с.Кличковичі

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