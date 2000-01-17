Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині 23 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с.Овадно, вул.: Тополева, Нова
2. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський., вул.: Братковського 40-58, Самчука, Зубинського 3А
3. 10:00 13:00 ФОП Кошельник вул. Ковельська , торговий павільйон, магазин „Аміго”, котельня м. Володимир-Волинський вул. Ак. Глушкова – багатоповерх., П.Січі, 5,7 – 5-типоверхівна
Горохівський район
1. ПЛ-10 Л-06-09 від ЗТП-521
09:00-14:00 ФОП Мельник С.М. Магазин автозапчастин Автомийка
Об'єднання свіввласників багатоквартирного будинку "Злагода" м. Горохів:
будинок
вул. Львівська, 40
ФОП Гнатів Л.Є. Пекарня
Горохівське ВУЖКГ башня
ФОП Поліщук Р.А магазин
м. Горохів:
будинок
вул. Львівська
м. Горохів:
вул. Героїв УПА 17а, 19, 19а
м. Горохів:
вул. Коцюбинського,
вул. Львівська
вул. Ярослава Мудрого
вул. Суворова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 378
с.Кутрів 09:00-14:00 Мервинська сільська рада Башня
ФГ Стир Зерносклад с. Кутрів:
вул. Набережна
Іваничівський район
1 9.30 - 17.00
смт Іваничі вул.Садова Паркова пр.Жовтневий
2 КТП-39 доливка оливи 10.00 - 12.00
с.Низкиничі
3 КТП-265 доливка оливи 12.00 - 14.00
с.Литовеж
4 КТП-287 доливка оливи 14.00 - 16.00 с.Литовеж
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 13:00
Стадіон «Колос» м.Камінь – Каширський, вул. Фрунзе, вул. Спортивна, пров. Спортивний, пров.Неродів, вул.. Неродів.
2. КТП-317 Л-3 09:00 – 17:00 с.Піщане, вул.. Молодіжна.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Ткачук О. В.,
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське п-во вет.медицини. с. Скулин.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Фермерське господарство"Козацький двір" Ферма
с.Скиби
ФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня)
с.Скиби
2 ктп-25 9:00 – 17:00
церква с. Городно
с.Городно
3 пл-0.4 ктп-414
9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Миру. Гоголя. Енергетиків. Довженка
Любешівський район
1. 10:00- 17:00
Дитячий садок, АТС, магазини, адмінприміщення старостинського округу, клуб, аптека, пошта с. Бірки, вул. Незалежності
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-234, с. Лісово - Районний відділ освіти (школа).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа). с. Чорниж
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Скважина 22, 24 м.Нововолинськ
Ратнівський район
1. 9.30.-16.00
с.Жиричі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-388 9:00-17:00 с.Озденіж вул.Польова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-501 9:00-17:00 с.Олександрівка вул.Дачна.
с.Копачівка вул.Набережна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця” м.Рожище вул.Г.Мазепи, Залізнична, Чкалова
Старовижівський район
1 КТП-279 10:00-17:00 с Кримне вул Поліська
2 КТП-237 10:00-17:00 ФАП,Школа,Магазин с Ниці повністю ,
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-1 Л-2 10:00-16:30 Кульчинська с/р – дит.садок, ФОП Давидюк З.Г.- магазин с.Кульчин вул.Паралельна, Миру
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-256 10:00-16:30 с.Клевецьк
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-111 Л-1 14:00-16:00 с.Городилець
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-92 Л-2 11:00-13:30 с.Кличковичі
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с.Овадно, вул.: Тополева, Нова
2. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський., вул.: Братковського 40-58, Самчука, Зубинського 3А
3. 10:00 13:00 ФОП Кошельник вул. Ковельська , торговий павільйон, магазин „Аміго”, котельня м. Володимир-Волинський вул. Ак. Глушкова – багатоповерх., П.Січі, 5,7 – 5-типоверхівна
Горохівський район
1. ПЛ-10 Л-06-09 від ЗТП-521
09:00-14:00 ФОП Мельник С.М. Магазин автозапчастин Автомийка
Об'єднання свіввласників багатоквартирного будинку "Злагода" м. Горохів:
будинок
вул. Львівська, 40
ФОП Гнатів Л.Є. Пекарня
Горохівське ВУЖКГ башня
ФОП Поліщук Р.А магазин
м. Горохів:
будинок
вул. Львівська
м. Горохів:
вул. Героїв УПА 17а, 19, 19а
м. Горохів:
вул. Коцюбинського,
вул. Львівська
вул. Ярослава Мудрого
вул. Суворова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 378
с.Кутрів 09:00-14:00 Мервинська сільська рада Башня
ФГ Стир Зерносклад с. Кутрів:
вул. Набережна
Іваничівський район
1 9.30 - 17.00
смт Іваничі вул.Садова Паркова пр.Жовтневий
2 КТП-39 доливка оливи 10.00 - 12.00
с.Низкиничі
3 КТП-265 доливка оливи 12.00 - 14.00
с.Литовеж
4 КТП-287 доливка оливи 14.00 - 16.00 с.Литовеж
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 13:00
Стадіон «Колос» м.Камінь – Каширський, вул. Фрунзе, вул. Спортивна, пров. Спортивний, пров.Неродів, вул.. Неродів.
2. КТП-317 Л-3 09:00 – 17:00 с.Піщане, вул.. Молодіжна.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Ткачук О. В.,
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське п-во вет.медицини. с. Скулин.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Фермерське господарство"Козацький двір" Ферма
с.Скиби
ФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня)
с.Скиби
2 ктп-25 9:00 – 17:00
церква с. Городно
с.Городно
3 пл-0.4 ктп-414
9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Миру. Гоголя. Енергетиків. Довженка
Любешівський район
1. 10:00- 17:00
Дитячий садок, АТС, магазини, адмінприміщення старостинського округу, клуб, аптека, пошта с. Бірки, вул. Незалежності
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-234, с. Лісово - Районний відділ освіти (школа).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа). с. Чорниж
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Скважина 22, 24 м.Нововолинськ
Ратнівський район
1. 9.30.-16.00
с.Жиричі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-388 9:00-17:00 с.Озденіж вул.Польова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-501 9:00-17:00 с.Олександрівка вул.Дачна.
с.Копачівка вул.Набережна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця” м.Рожище вул.Г.Мазепи, Залізнична, Чкалова
Старовижівський район
1 КТП-279 10:00-17:00 с Кримне вул Поліська
2 КТП-237 10:00-17:00 ФАП,Школа,Магазин с Ниці повністю ,
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-1 Л-2 10:00-16:30 Кульчинська с/р – дит.садок, ФОП Давидюк З.Г.- магазин с.Кульчин вул.Паралельна, Миру
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-256 10:00-16:30 с.Клевецьк
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-111 Л-1 14:00-16:00 с.Городилець
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-92 Л-2 11:00-13:30 с.Кличковичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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