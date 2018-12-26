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Аварія на трасі Ковель-Ягодин: деталі та моторошні кадри трагедії

Аварія на трасі Ковель-Ягодин: деталі та моторошні кадри трагедії
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Люблинець Ковельського району легковик Skoda Octavia врізався у вантажівку Isuzu.

Пригода трапилася близько 8 години ранку, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом Skoda Octavia перебував 56-річний житель Ніжина Чернігівської області. Водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою «Isuzu», під керуванням 32-річного жителя Рівного.

У результаті автопригоди водій Skoda Octavia отримав тілесні ушкодження, його обстежують медики.

Легковик перетворився на купу брухту.

За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Аварія на трасі Ковель-Ягодин: деталі та моторошні кадри трагедії
Аварія на трасі Ковель-Ягодин: деталі та моторошні кадри трагедії
Аварія на трасі Ковель-Ягодин: деталі та моторошні кадри трагедії

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Теги: аварія, Київ, Ягодин
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