Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:42
У мережі показали зимові світлини засніженого волинського лісу.
Знімки опублікували на сторінці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
"Затишний зимовий день у лісі поблизу м. Ківерці, ставок Запрєтка",- підписали фотодобірку працівники заповідника.
Нагадаємо, днями відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю.
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Знімки опублікували на сторінці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
"Затишний зимовий день у лісі поблизу м. Ківерці, ставок Запрєтка",- підписали фотодобірку працівники заповідника.
Нагадаємо, днями відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зимові панорами Волині на столітніх фото
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