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Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО

Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
У мережі показали зимові світлини засніженого волинського лісу.

Знімки опублікували на сторінці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".

"Затишний зимовий день у лісі поблизу м. Ківерці, ставок Запрєтка",- підписали фотодобірку працівники заповідника.

Нагадаємо, днями відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю.

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Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО
Зимовий день у лісі на Волині. ФОТО

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Теги: Цуманська пуща, фото, природа
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