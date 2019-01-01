Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає
Сьогодні, 12:47
У Дніпропетровській області на трасі Кривий Ріг - Дніпро зіткнулися з десяток автомобілів.
Про це повідомили очевидці на сторінці "ЧП инфо Днепр" у Facebook, пише ТСН.
"На Криворізькій трасі, до об'їзної, ДТП. Затор в обидві сторони на кілька кілометрів", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП декілька машин злетіло в кювет, а фуру розвернуло на дорозі. Інформації про загиблих та постраждалих немає.
За даними місцевих ЗМІ, в аварію потрапили два автобуси з пасажирами, три вантажівки, а також декілька легкових автомобілів.
Наразі на місці події працюють рятувальники, всі обставини та причини аварії встановлюються.
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Про це повідомили очевидці на сторінці "ЧП инфо Днепр" у Facebook, пише ТСН.
"На Криворізькій трасі, до об'їзної, ДТП. Затор в обидві сторони на кілька кілометрів", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП декілька машин злетіло в кювет, а фуру розвернуло на дорозі. Інформації про загиблих та постраждалих немає.
За даними місцевих ЗМІ, в аварію потрапили два автобуси з пасажирами, три вантажівки, а також декілька легкових автомобілів.
Наразі на місці події працюють рятувальники, всі обставини та причини аварії встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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