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Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає

Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає
У Дніпропетровській області на трасі Кривий Ріг - Дніпро зіткнулися з десяток автомобілів.

Про це повідомили очевидці на сторінці "ЧП инфо Днепр" у Facebook, пише ТСН.

"На Криворізькій трасі, до об'їзної, ДТП. Затор в обидві сторони на кілька кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП декілька машин злетіло в кювет, а фуру розвернуло на дорозі. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

За даними місцевих ЗМІ, в аварію потрапили два автобуси з пасажирами, три вантажівки, а також декілька легкових автомобілів.

Наразі на місці події працюють рятувальники, всі обставини та причини аварії встановлюються.
Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає
Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає
Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає
Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає
Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає
Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає
Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає

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Теги: ДТП, аварія
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