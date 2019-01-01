Через негоду зіткнулись близько десяти автомобілів: постраждалих немає





Про це повідомили очевидці на сторінці "ЧП инфо Днепр" у Facebook, пише



"На Криворізькій трасі, до об'їзної, ДТП. Затор в обидві сторони на кілька кілометрів", - йдеться у повідомленні.



Унаслідок ДТП декілька машин злетіло в кювет, а фуру розвернуло на дорозі. Інформації про загиблих та постраждалих немає.



За даними місцевих ЗМІ, в аварію потрапили два автобуси з пасажирами, три вантажівки, а також декілька легкових автомобілів.



Наразі на місці події працюють рятувальники, всі обставини та причини аварії встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській області на трасі Кривий Ріг - Дніпро зіткнулися з десяток автомобілів.Про це повідомили очевидці на сторінці "ЧП инфо Днепр" у Facebook, пише ТСН "На Криворізькій трасі, до об'їзної, ДТП. Затор в обидві сторони на кілька кілометрів", - йдеться у повідомленні.Унаслідок ДТП декілька машин злетіло в кювет, а фуру розвернуло на дорозі. Інформації про загиблих та постраждалих немає.За даними місцевих ЗМІ, в аварію потрапили два автобуси з пасажирами, три вантажівки, а також декілька легкових автомобілів.Наразі на місці події працюють рятувальники, всі обставини та причини аварії встановлюються.

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