Спільна молитва і «живий ланцюг»: як у Луцьку відзначають століття єдності. ФОТО

У Луцьку сотні людей долучилися до заходів з нагоди важливої події - відзначення столітнього ювілею Акту Злуки.Патріотичні дійства відбулися у Луцьку сьогодні, 22 січня.Розпочали пам'ятні заходи зі спільної молитви за Україну з нагоди Дня Соборності України та покладання квітів до пам’ятників борцям за волю і незалежність України на Київському майдані.Голова Волинської облдержадміністраціїпід час цього заходу зауважив, що у час, коли Україна вже 27 має незалежність, дуже дивно бачити вчинки деяких людей, які не докладають усіх зусиль для того, аби наша держава була єдиною у всьому."Я всіх закликаю до єдності, до сумління, терпіння і до розуміння, того, що нам нема чого ділити. Ми повинні розвивати територію, дбати про те, щоб Україна вистояла, щоб вона перемогла", - сказав очільник області.Опісля ж у центрі міста відбулася вже традиційна для міста акція «Живий ланцюг». Сотні людей з національною символікою, взявшись за руки, створили таким чином символ духовної єдності та свободи українського народу. Учасники акції слухали Гімн та вигукували "Слава Україні".Такими заходами лучанам нагадали про важливі історичні віхи в історії української державності – ухвалення Четвертого Універсалу Центральною Радою та 22 січня 1919 року, коли Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіка об’єдналися в одну державу.До слова, подібні живі ланцюг нині влаштовують у низці українських міст, та навіть закордоном представники діаспори традиційно єднаються д Дня Соборності. Перший живий ланцюг в Україні було утворили у січні 1990 року і він з’єднав Львів та Київ.