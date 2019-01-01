Спільна молитва і «живий ланцюг»: як у Луцьку відзначають століття єдності. ФОТО
Сьогодні, 13:35
У Луцьку сотні людей долучилися до заходів з нагоди важливої події - відзначення столітнього ювілею Акту Злуки.
Патріотичні дійства відбулися у Луцьку сьогодні, 22 січня.
Розпочали пам'ятні заходи зі спільної молитви за Україну з нагоди Дня Соборності України та покладання квітів до пам’ятників борцям за волю і незалежність України на Київському майдані.
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко під час цього заходу зауважив, що у час, коли Україна вже 27 має незалежність, дуже дивно бачити вчинки деяких людей, які не докладають усіх зусиль для того, аби наша держава була єдиною у всьому.
"Я всіх закликаю до єдності, до сумління, терпіння і до розуміння, того, що нам нема чого ділити. Ми повинні розвивати територію, дбати про те, щоб Україна вистояла, щоб вона перемогла", - сказав очільник області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО
Опісля ж у центрі міста відбулася вже традиційна для міста акція «Живий ланцюг». Сотні людей з національною символікою, взявшись за руки, створили таким чином символ духовної єдності та свободи українського народу. Учасники акції слухали Гімн та вигукували "Слава Україні".
Такими заходами лучанам нагадали про важливі історичні віхи в історії української державності – ухвалення Четвертого Універсалу Центральною Радою та 22 січня 1919 року, коли Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіка об’єдналися в одну державу.
До слова, подібні живі ланцюг нині влаштовують у низці українських міст, та навіть закордоном представники діаспори традиційно єднаються д Дня Соборності. Перший живий ланцюг в Україні було утворили у січні 1990 року і він з’єднав Львів та Київ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Патріотичні дійства відбулися у Луцьку сьогодні, 22 січня.
Розпочали пам'ятні заходи зі спільної молитви за Україну з нагоди Дня Соборності України та покладання квітів до пам’ятників борцям за волю і незалежність України на Київському майдані.
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко під час цього заходу зауважив, що у час, коли Україна вже 27 має незалежність, дуже дивно бачити вчинки деяких людей, які не докладають усіх зусиль для того, аби наша держава була єдиною у всьому.
"Я всіх закликаю до єдності, до сумління, терпіння і до розуміння, того, що нам нема чого ділити. Ми повинні розвивати територію, дбати про те, щоб Україна вистояла, щоб вона перемогла", - сказав очільник області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО
Опісля ж у центрі міста відбулася вже традиційна для міста акція «Живий ланцюг». Сотні людей з національною символікою, взявшись за руки, створили таким чином символ духовної єдності та свободи українського народу. Учасники акції слухали Гімн та вигукували "Слава Україні".
Такими заходами лучанам нагадали про важливі історичні віхи в історії української державності – ухвалення Четвертого Універсалу Центральною Радою та 22 січня 1919 року, коли Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіка об’єдналися в одну державу.
До слова, подібні живі ланцюг нині влаштовують у низці українських міст, та навіть закордоном представники діаспори традиційно єднаються д Дня Соборності. Перший живий ланцюг в Україні було утворили у січні 1990 року і він з’єднав Львів та Київ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україну сунуть снігопади та хуртовини
Сьогодні, 13:43
Спільна молитва і «живий ланцюг»: як у Луцьку відзначають століття єдності. ФОТО
Сьогодні, 13:35
На Волині мінівен збив вчительку
Сьогодні, 13:26
Медіа