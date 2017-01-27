У Луцьку виступить «Лісапетний батальйон»

2 лютого о 16:00 у Луцьку відбудеться благодійний концерт «Лісапетного батальйону».Концерт відбудеться у стінах Волинського облмуздрамтеатру.Зазначають, що колектив гурту вирішив внести свою лепту в завершення робіт із благоустрою храмового комплексу у Волновасі, що споруджується у пам'ять про загиблих Героїв та для пошанування усіх захисників України.До слова, після концерту для охочих відбудеться брифінг.Окрім телефонів на афіші, з питань придбання квитків можна звертатися за цим номером: 050 930 31 09 ().