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У Луцьку виступить «Лісапетний батальйон»

У Луцьку виступить «Лісапетний батальйон»
2 лютого о 16:00 у Луцьку відбудеться благодійний концерт «Лісапетного батальйону».

Концерт відбудеться у стінах Волинського облмуздрамтеатру.

Зазначають, що колектив гурту вирішив внести свою лепту в завершення робіт із благоустрою храмового комплексу у Волновасі, що споруджується у пам'ять про загиблих Героїв та для пошанування усіх захисників України.

До слова, після концерту для охочих відбудеться брифінг.

Окрім телефонів на афіші, з питань придбання квитків можна звертатися за цим номером: 050 930 31 09 (Володимир).
У Луцьку виступить «Лісапетний батальйон»

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Теги: концерт, Луцьк, благодійність, Лісапетний батальйон
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