У Луцьку виступить «Лісапетний батальйон»
Сьогодні, 19:15
2 лютого о 16:00 у Луцьку відбудеться благодійний концерт «Лісапетного батальйону».
Концерт відбудеться у стінах Волинського облмуздрамтеатру.
Зазначають, що колектив гурту вирішив внести свою лепту в завершення робіт із благоустрою храмового комплексу у Волновасі, що споруджується у пам'ять про загиблих Героїв та для пошанування усіх захисників України.
До слова, після концерту для охочих відбудеться брифінг.
Окрім телефонів на афіші, з питань придбання квитків можна звертатися за цим номером: 050 930 31 09 (Володимир).
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Концерт відбудеться у стінах Волинського облмуздрамтеатру.
Зазначають, що колектив гурту вирішив внести свою лепту в завершення робіт із благоустрою храмового комплексу у Волновасі, що споруджується у пам'ять про загиблих Героїв та для пошанування усіх захисників України.
До слова, після концерту для охочих відбудеться брифінг.
Окрім телефонів на афіші, з питань придбання квитків можна звертатися за цим номером: 050 930 31 09 (Володимир).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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