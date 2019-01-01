На Волині мінівен збив вчительку





Аварія трапилась 21 січня, – пише



У поліції для журналістів розповіли, що ДТП трапилася близько 12-ї години. 37-річна жителька Володимира-Волинського на автомобілі Renault Trafic допустила наїзд на пішохода.



Потерпілою виявилася вчителька школи, яка знаходиться поруч. 63-річна мешканка Заріччя йшла по ліву сторону дороги. В результаті пригоди жінка отримала переломи руки.



Потерпіла була доставлена до Володимир-Волинського ТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському поблизу школи №1 автівка збила 63-річну волинянку.Аварія трапилась 21 січня, – пише БУГ У поліції для журналістів розповіли, що ДТП трапилася близько 12-ї години. 37-річна жителька Володимира-Волинського на автомобілі Renault Trafic допустила наїзд на пішохода.Потерпілою виявилася вчителька школи, яка знаходиться поруч. 63-річна мешканка Заріччя йшла по ліву сторону дороги. В результаті пригоди жінка отримала переломи руки.Потерпіла була доставлена до Володимир-Волинського ТМО.

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