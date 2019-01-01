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На Волині мінівен збив вчительку

На Волині мінівен збив вчительку
У Володимирі-Волинському поблизу школи №1 автівка збила 63-річну волинянку.

Аварія трапилась 21 січня, – пише БУГ.

У поліції для журналістів розповіли, що ДТП трапилася близько 12-ї години. 37-річна жителька Володимира-Волинського на автомобілі Renault Trafic допустила наїзд на пішохода.

Потерпілою виявилася вчителька школи, яка знаходиться поруч. 63-річна мешканка Заріччя йшла по ліву сторону дороги. В результаті пригоди жінка отримала переломи руки.

Потерпіла була доставлена до Володимир-Волинського ТМО.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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