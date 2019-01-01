На Волині мінівен збив вчительку
Сьогодні, 13:26
У Володимирі-Волинському поблизу школи №1 автівка збила 63-річну волинянку.
Аварія трапилась 21 січня, – пише БУГ.
У поліції для журналістів розповіли, що ДТП трапилася близько 12-ї години. 37-річна жителька Володимира-Волинського на автомобілі Renault Trafic допустила наїзд на пішохода.
Потерпілою виявилася вчителька школи, яка знаходиться поруч. 63-річна мешканка Заріччя йшла по ліву сторону дороги. В результаті пригоди жінка отримала переломи руки.
Потерпіла була доставлена до Володимир-Волинського ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилась 21 січня, – пише БУГ.
У поліції для журналістів розповіли, що ДТП трапилася близько 12-ї години. 37-річна жителька Володимира-Волинського на автомобілі Renault Trafic допустила наїзд на пішохода.
Потерпілою виявилася вчителька школи, яка знаходиться поруч. 63-річна мешканка Заріччя йшла по ліву сторону дороги. В результаті пригоди жінка отримала переломи руки.
Потерпіла була доставлена до Володимир-Волинського ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині мінівен збив вчительку
Сьогодні, 13:26
На Волині 7 поїздів змінять розклад руху
Сьогодні, 12:53
Медіа