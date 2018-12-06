У луцькому гуртожитку студентка намагалася покінчити з життям, – ЗМІ





Про це повідомили мешканці гуртожитку, - пише



Так, 21 січня, студентка другого курсу через сварку з мамою порізала вени.



Мешканці повідомляють, що дівчина була на 6 поверсі, у подружок. Дівчину врятували, але порізи - глибокі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому в гуртожитку №6 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки студентка порізала вени через сварку з мамою.Про це повідомили мешканці гуртожитку, - пише Волинська правда Так, 21 січня, студентка другого курсу через сварку з мамою порізала вени.Мешканці повідомляють, що дівчина була на 6 поверсі, у подружок. Дівчину врятували, але порізи - глибокі.

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