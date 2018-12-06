У луцькому гуртожитку студентка намагалася покінчити з життям, – ЗМІ
Сьогодні, 13:28
У луцькому в гуртожитку №6 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки студентка порізала вени через сварку з мамою.
Про це повідомили мешканці гуртожитку, - пише Волинська правда.
Так, 21 січня, студентка другого курсу через сварку з мамою порізала вени.
Мешканці повідомляють, що дівчина була на 6 поверсі, у подружок. Дівчину врятували, але порізи - глибокі.
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Про це повідомили мешканці гуртожитку, - пише Волинська правда.
Так, 21 січня, студентка другого курсу через сварку з мамою порізала вени.
Мешканці повідомляють, що дівчина була на 6 поверсі, у подружок. Дівчину врятували, але порізи - глибокі.
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