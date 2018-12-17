В Україну сунуть снігопади та хуртовини





Про це йдеться на сайті



Так, 23 січня у Вінницькій, вдень і в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях, а вночі 24 січня у Сумській, Харківській та Луганській областях буде йти значний сніг. У південних, Дніпропетровській та Донецькій областях – сніг з переходом в дощ, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця.



У Києві та області вдень 23 січня синоптики прогнозують сильний сніг, хуртовини та шквали вітру.





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