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У Ковелі з'явилася ще одна станція для оформлення біометричних паспортів

У Ковелі з'явилася ще одна станція для оформлення біометричних паспортів
У Ковельському центрі надання адміністративних послуг запрацювала друга робоча станція для оформлення біометричних паспортів громадянина України та закордонних.

Встановили спеціалізоване програмне забезпечення, створили канал захищеного зв'язку, - пише КовельPost.

Нагадаємо, що першу встановили на початку жовтня 2018 року. Це значно зменшило черги у Міграційній службі Ковеля.

Як повідомила начальник Ковельського ЦНАПу Ольга Чайка, за цей час адміністратори прийняли 884 відвідувачів. А за надання згаданих послуг до міського бюджету перерахували 123,5 тисячі гривень.

За виготовлення документів у ЦНАПі стягується адміністративний збір. Звичайна ІD-картка коштує 279 грн., термінова – 366 грн. Вартість закордонного біометричного паспорта становить 557,32 грн., термінового – 810, 32 грн.

У Ковелі з'явилася ще одна станція для оформлення біометричних паспортів
У Ковелі з'явилася ще одна станція для оформлення біометричних паспортів
У Ковелі з'явилася ще одна станція для оформлення біометричних паспортів

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Теги: Ковель, паспорти, ЦНАП
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