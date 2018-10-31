У Ковелі з'явилася ще одна станція для оформлення біометричних паспортів
Сьогодні, 18:16
У Ковельському центрі надання адміністративних послуг запрацювала друга робоча станція для оформлення біометричних паспортів громадянина України та закордонних.
Встановили спеціалізоване програмне забезпечення, створили канал захищеного зв'язку, - пише КовельPost.
Нагадаємо, що першу встановили на початку жовтня 2018 року. Це значно зменшило черги у Міграційній службі Ковеля.
Як повідомила начальник Ковельського ЦНАПу Ольга Чайка, за цей час адміністратори прийняли 884 відвідувачів. А за надання згаданих послуг до міського бюджету перерахували 123,5 тисячі гривень.
За виготовлення документів у ЦНАПі стягується адміністративний збір. Звичайна ІD-картка коштує 279 грн., термінова – 366 грн. Вартість закордонного біометричного паспорта становить 557,32 грн., термінового – 810, 32 грн.
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Встановили спеціалізоване програмне забезпечення, створили канал захищеного зв'язку, - пише КовельPost.
Нагадаємо, що першу встановили на початку жовтня 2018 року. Це значно зменшило черги у Міграційній службі Ковеля.
Як повідомила начальник Ковельського ЦНАПу Ольга Чайка, за цей час адміністратори прийняли 884 відвідувачів. А за надання згаданих послуг до міського бюджету перерахували 123,5 тисячі гривень.
За виготовлення документів у ЦНАПі стягується адміністративний збір. Звичайна ІD-картка коштує 279 грн., термінова – 366 грн. Вартість закордонного біометричного паспорта становить 557,32 грн., термінового – 810, 32 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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