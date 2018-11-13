Скільки людей померло на Волині у 2018 році





Про демографічна ситуацію у Волинській області у січні–листопаді 2018 року повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.



Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 1035867 осіб.



Упродовж січня–листопада чисельність населення зменшилася на 2590 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1949 осіб та 641 особа).



Кількість померлих - 12 469 людей.

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