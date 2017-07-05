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У Луцьку презентували нові книги для незрячих

У Луцьку презентували нові книги для незрячих
У Луцьку презентували нові книги надруковані шрифтом Брайля.

Голова ГО “Генерація успішної дії” Віталій Ткачук розповів, що книги друкуються не лише для Луцька, а й для всієї України, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Він розповів про нещодавно надруковані книги. Це - книга авторства шведської письменниці Сельми Лагерлеф “Вифлиємська ніч”. Він зазначив, що її можуть читати як діти молодшого віку, так і старші. Також додав, що студія друку шрифтом Брайля намагається щороку до різдвяних свят видати тематичну книгу.

Другою презентованою книгою є наукове видання “Словники України”, яка, як зазначив Віталій Ткачук, може бути корисною на уроках української мови як додаток до підручника. Ще одне свіже видання це книга волинського автора Йосипа Струцюка, особливістю якої є те, що вона надрукована як шрифтом Брайля, так і звичайним. Віталій Ткачук розповів, що гордістю Braille Studio є книга “Луцьк від А до Я”, де є короткі історичні інформації про наше місто.


У Луцьку презентували нові книги для незрячих
У Луцьку презентували нові книги для незрячих
У Луцьку презентували нові книги для незрячих
У Луцьку презентували нові книги для незрячих
У Луцьку презентували нові книги для незрячих



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Теги: шрифт Брайля, незрячі
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