У Луцьку презентували нові книги для незрячих

У Луцьку презентували нові книги надруковані шрифтом Брайля.Голова ГО “Генерація успішної дії”розповів, що книги друкуються не лише для Луцька, а й для всієї України, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Він розповів про нещодавно надруковані книги. Це - книга авторства шведської письменниці Сельми Лагерлеф “Вифлиємська ніч”. Він зазначив, що її можуть читати як діти молодшого віку, так і старші. Також додав, що студія друку шрифтом Брайля намагається щороку до різдвяних свят видати тематичну книгу.Другою презентованою книгою є наукове видання “Словники України”, яка, як зазначив Віталій Ткачук, може бути корисною на уроках української мови як додаток до підручника. Ще одне свіже видання це книга волинського автора, особливістю якої є те, що вона надрукована як шрифтом Брайля, так і звичайним. Віталій Ткачук розповів, що гордістю Braille Studio є книга “Луцьк від А до Я”, де є короткі історичні інформації про наше місто.