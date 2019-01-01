На Волині викрили іноземку, яка 4 роки незаконно проживала в Україні

На Волині викрили іноземну громадянку, яка використовувала документи із неправдивими відомостями. Йдеться про підроблення дата-штампів про перетин державного кордону України.Так, правоохоронці під час проведення операції «Мігрант» виявили 45-річну іноземну громадянку, котра пред’явила паспорт, виданий на її ім’я із завідомо підробленими дата штампами про перетин державного кордону України, - інформує ГУНП у Волинській області.Під час огляду документу та відміток про перетинання державного кордону України виявлено, що іноземка перебуває на території України з перевищенням дозволених строків перебування.Під час досудового слідства встановлено, що жінка незаконно перебувала на території України із 2015 року. Санкція статті передбачає, зокрема обмеження волі на строк до двох років.Нині вирішується питання про направлення клопотання в країну походження іноземної громадянки щодо примусового її повернення.