На Тернопільщині у підвалі будинку застрелився бізнесмен





Про це повідомляє



Так, тіло загиблого, чоловіка 1967 року народження, 21 січня близько 19:00 знайшла у підвальному приміщенні будинку в селищі Велика Березовиця його громадянська дружина.



"При попередньому огляді тіла з'ясувалося, що вогнепальне поранення чоловік отримав у ліву скроневу частину голови. Поруч з ним правоохоронці знайшли вогнепальну зброю - карабін "Сайга-410К", зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу", – йдеться в повідомленні.



Як уточнили в поліції, слідів проникнення в будинок чи будь-яких пошкоджень дверей та вікон оперативники не виявили. Також відсутні на місці події сліди боротьби. Біля чоловіка знайшли предсмертну записку.



"Була біля чоловіка і передсмертна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті", – повідомили в поліції.



Цей факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією - самогубство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернопільській області в підвалі будинку знайшли мертвим бізнесмена.Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.Так, тіло загиблого, чоловіка 1967 року народження, 21 січня близько 19:00 знайшла у підвальному приміщенні будинку в селищі Велика Березовиця його громадянська дружина."При попередньому огляді тіла з'ясувалося, що вогнепальне поранення чоловік отримав у ліву скроневу частину голови. Поруч з ним правоохоронці знайшли вогнепальну зброю - карабін "Сайга-410К", зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу", – йдеться в повідомленні.Як уточнили в поліції, слідів проникнення в будинок чи будь-яких пошкоджень дверей та вікон оперативники не виявили. Також відсутні на місці події сліди боротьби. Біля чоловіка знайшли предсмертну записку."Була біля чоловіка і передсмертна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті", – повідомили в поліції.Цей факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією - самогубство.

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