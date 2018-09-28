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На Тернопільщині у підвалі будинку застрелився бізнесмен

На Тернопільщині у підвалі будинку застрелився бізнесмен
У Тернопільській області в підвалі будинку знайшли мертвим бізнесмена.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Так, тіло загиблого, чоловіка 1967 року народження, 21 січня близько 19:00 знайшла у підвальному приміщенні будинку в селищі Велика Березовиця його громадянська дружина.

"При попередньому огляді тіла з'ясувалося, що вогнепальне поранення чоловік отримав у ліву скроневу частину голови. Поруч з ним правоохоронці знайшли вогнепальну зброю - карабін "Сайга-410К", зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу", – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в поліції, слідів проникнення в будинок чи будь-яких пошкоджень дверей та вікон оперативники не виявили. Також відсутні на місці події сліди боротьби. Біля чоловіка знайшли предсмертну записку.

"Була біля чоловіка і передсмертна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті", – повідомили в поліції.

Цей факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією - самогубство.

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Теги: самогубця, бізнесмен
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