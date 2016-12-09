У Нововолинську засудили чоловіка, який погрожував вбити прокурора





Раніше судимий за грабіж та зґвалтування мешканець Нововолинська знову потрапив під суд за вчинення грабежу та нанесення умисного легкого ушкодження,- пише



13-го грудня 2017 року у приміщенні Нововолинського міського суду було оголошено клопотання про продовження строку тримання під вартою обвинуваченому. Він, щоб підірвати авторитет прокурора, висловив йому погрозу вбивством. У суді обвинувачений порізав собі руку, медичну допомогу останньому надавали працівники “Швидкої допомоги”, – йдеться у вироку суду від 17-го січня 2019 року.



Потерпіла в судовому засіданні показала, що працює на посаді прокурора Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури. Вона підтримує у суді обвинувачення за ч.1 ст.125 (легкі тілесні ушкодження), ч.2 ст.186 КК України (грабіж), яке на час її показань перебувало у провадженні Нововолинського міського суду.



13-го грудня 2017 року після винесення ухвали про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки усі учасники не з’явились, було оголошено перерву до 22-го січня 2018 року. Коли суддя покинула зал судових засідань, обвинувачений почав вести себе агресивно, порізав собі руку, в її сторону сказав: “Для чого ти це зробила”. Йому надали медичну допомогу, після чого чоловік продовжував вести себе агресивно, виражався нецензурною лайкою та сказав прокурору: “Я тебе заб’ю”. На такі слова обвинуваченого вона не відповідала. Коли повернулась у прокуратуру, написала рапорт заступнику керівника прокуратури, оскільки сприйняла погрозу реально, оскільки як зазначив останній, саме через неї йому було продовжено запобіжний захід.



Прокурор злякалась, арґументуючи тим, що коли чоловік висловлював їй погрозу вбивством, холоднокровно дивився їй у очі. При цьому у залі судового засідання перебували й інші учасники судового процесу, конвоїр та батько, чи вітчим, обвинуваченого.



Під час судового засідання, де розглядали справу про погрозу прокурору, обвинувачений свою вину у інкримінованому йому злочині не визнав і сказав, що погрози висловлював. За його словами, слова були сказані в сторону на той час його співмешканки, яка знаходилась у залі судового засідання, оскільки тоді перебував з останньою у неприязних стосунках. Чоловік просив суд його суворо не карати, оскільки має на утриманні хвору матір та бабусю.



Та наданими в суді доказами, показаннями свідків, мешканцю Нововолинська за погрози прокурору вбивством суд призначив покарання на строк один рік п’ять місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський міський суд засудив до позбавлення волі 28-річного чоловіка, який під час судового засідання погрожував прокурору, яка підтримувала державне обвинувачення за вчинення ним грабежу.Раніше судимий за грабіж та зґвалтування мешканець Нововолинська знову потрапив під суд за вчинення грабежу та нанесення умисного легкого ушкодження,- пише Буг 13-го грудня 2017 року у приміщенні Нововолинського міського суду було оголошено клопотання про продовження строку тримання під вартою обвинуваченому. Він, щоб підірвати авторитет прокурора, висловив йому погрозу вбивством. У суді обвинувачений порізав собі руку, медичну допомогу останньому надавали працівники “Швидкої допомоги”, – йдеться у вироку суду від 17-го січня 2019 року.Потерпіла в судовому засіданні показала, що працює на посаді прокурора Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури. Вона підтримує у суді обвинувачення за ч.1 ст.125 (легкі тілесні ушкодження), ч.2 ст.186 КК України (грабіж), яке на час її показань перебувало у провадженні Нововолинського міського суду.13-го грудня 2017 року після винесення ухвали про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки усі учасники не з’явились, було оголошено перерву до 22-го січня 2018 року. Коли суддя покинула зал судових засідань, обвинувачений почав вести себе агресивно, порізав собі руку, в її сторону сказав: “Для чого ти це зробила”. Йому надали медичну допомогу, після чого чоловік продовжував вести себе агресивно, виражався нецензурною лайкою та сказав прокурору: “Я тебе заб’ю”. На такі слова обвинуваченого вона не відповідала. Коли повернулась у прокуратуру, написала рапорт заступнику керівника прокуратури, оскільки сприйняла погрозу реально, оскільки як зазначив останній, саме через неї йому було продовжено запобіжний захід.Прокурор злякалась, арґументуючи тим, що коли чоловік висловлював їй погрозу вбивством, холоднокровно дивився їй у очі. При цьому у залі судового засідання перебували й інші учасники судового процесу, конвоїр та батько, чи вітчим, обвинуваченого.Під час судового засідання, де розглядали справу про погрозу прокурору, обвинувачений свою вину у інкримінованому йому злочині не визнав і сказав, що погрози висловлював. За його словами, слова були сказані в сторону на той час його співмешканки, яка знаходилась у залі судового засідання, оскільки тоді перебував з останньою у неприязних стосунках. Чоловік просив суд його суворо не карати, оскільки має на утриманні хвору матір та бабусю.Та наданими в суді доказами, показаннями свідків, мешканцю Нововолинська за погрози прокурору вбивством суд призначив покарання на строк один рік п’ять місяців.

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