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У «PremierCity» діє система знижок*

У «PremierCity» діє система знижок*
У кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity», пропонують знижки для кожного глядача.

Для того, щоб похід у кіно був доступним для усіх верств населення, в кінотеатрі PremierCity діє система знижок:

Кіно для студентів та школярів: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00

Кіно для пенсіонерів: щодня, вартість квитка 35 грн до 14:00

Кіно для учасників АТО та їх сімей: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00

Кіно для людей з обмеженими можливостями: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00

Кіно для всіх: щовівторка «День глядача», вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00.

Система знижок дії на усі фільми без обмежень.

Кінотеатр «PremierCity» чекає на Вас.
У «PremierCity» діє система знижок*

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Теги: ПортCity
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