У «PremierCity» діє система знижок*
Сьогодні, 20:48
У кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity», пропонують знижки для кожного глядача.
Для того, щоб похід у кіно був доступним для усіх верств населення, в кінотеатрі PremierCity діє система знижок:
Кіно для студентів та школярів: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00
Кіно для пенсіонерів: щодня, вартість квитка 35 грн до 14:00
Кіно для учасників АТО та їх сімей: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00
Кіно для людей з обмеженими можливостями: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00
Кіно для всіх: щовівторка «День глядача», вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00.
Система знижок дії на усі фільми без обмежень.
Кінотеатр «PremierCity» чекає на Вас.
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Для того, щоб похід у кіно був доступним для усіх верств населення, в кінотеатрі PremierCity діє система знижок:
Кіно для студентів та школярів: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00
Кіно для пенсіонерів: щодня, вартість квитка 35 грн до 14:00
Кіно для учасників АТО та їх сімей: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00
Кіно для людей з обмеженими можливостями: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00
Кіно для всіх: щовівторка «День глядача», вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00.
Система знижок дії на усі фільми без обмежень.
Кінотеатр «PremierCity» чекає на Вас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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