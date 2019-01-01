У «PremierCity» діє система знижок*

У кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity», пропонують знижки для кожного глядача.Для того, щоб похід у кіно був доступним для усіх верств населення, в кінотеатрі PremierCity діє система знижок:Кіно для студентів та школярів: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00Кіно для пенсіонерів: щодня, вартість квитка 35 грн до 14:00Кіно для учасників АТО та їх сімей: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00Кіно для людей з обмеженими можливостями: щодня, вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00Кіно для всіх: щовівторка «День глядача», вартість квитка 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00.Система знижок дії на усі фільми без обмежень.Кінотеатр «PremierCity» чекає на Вас.