Лучан кличуть на творчу зустріч поетом-воїном
Сьогодні, 19:32
У Луцьку відбудеться творча зустріч з атовцем, поетом і бардом Юрієм Щербиком.
27 січня о 16.00 у кафе "Старе місто" творча зустріч з Юрієм Щербиком, - повідомили організатори.
"Автор книг та виконавець своїх пісень запрошує до діалогу про життя та війну... У всіх присутніх буде можливість придбати книгу «Рано жити майбутнім». Відкрито реєстрацію. Кількість місць обмежена", - йдеться у повідомленні.
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27 січня о 16.00 у кафе "Старе місто" творча зустріч з Юрієм Щербиком, - повідомили організатори.
"Автор книг та виконавець своїх пісень запрошує до діалогу про життя та війну... У всіх присутніх буде можливість придбати книгу «Рано жити майбутнім». Відкрито реєстрацію. Кількість місць обмежена", - йдеться у повідомленні.
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