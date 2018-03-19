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Лучан кличуть на творчу зустріч поетом-воїном

Лучан кличуть на творчу зустріч поетом-воїном
У Луцьку відбудеться творча зустріч з атовцем, поетом і бардом Юрієм Щербиком.

27 січня о 16.00 у кафе "Старе місто" творча зустріч з Юрієм Щербиком, - повідомили організатори.

"Автор книг та виконавець своїх пісень запрошує до діалогу про життя та війну... У всіх присутніх буде можливість придбати книгу «Рано жити майбутнім». Відкрито реєстрацію. Кількість місць обмежена", - йдеться у повідомленні.

Лучан кличуть на творчу зустріч поетом-воїном

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Теги: атовець, мистецтво, поезія, музика
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