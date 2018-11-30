Резонансна аварія у Харкові: знайшли нарколога, яка перевіряла Зайцеву

Олена Федірко заявила, що не переховувалася від правоохоронців та підтвердила свій акт огляду Олени Зайцевої.



У справі про смертельну ДТП на Сумській у Харкові знайшли важливого свідка, який переховувався від суду півроку. Мова йде про Олену Федірко – лікаря-нарколога, яка оглядала фігуранта провадження Олену Зайцеву, - пишуть



Сьогодні вранці поліцейські їй вручили повістку і у супроводі поліції доправили до суду.



Як повідомляє журналіст Тетяна Доцяк, сьогоднішній візит правоохоронців став сюрпризом для самої Федірко. Вона звільнилася з наркоцентру ще півроку тому і виїхала на дачу у Валківський район.



Cама вона заявила, що її ніхто не розшукував, слідчий мав її телефон і міг знайти, за бажанням. А по телевізору вона не чула, що її шукають, адже показував лише один канал.



Федірко підтвердила, що вказана нею інформація в акті огляду, відповідає дійсності – вона помітила в Зайцевої звужені зіниці, хитку ходу і невиконану позу Ромберга. Однак, чи був наркотичний стан, мало вказати дослідження крові.



Експерти кров не досліджували, вказали, що не вистачило біологічної речовини. Сама ж Федірко підтвердила, що і крові, і сечі було достатньо для аналізу, куди зникла – пояснити не може.



Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, влетів у натовп людей. У результаті аварії загинули 6 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наркологзаявила, що не переховувалася від правоохоронців та підтвердила свій акт оглядуУ справі про смертельну ДТП на Сумській у Харкові знайшли важливого свідка, який переховувався від суду півроку. Мова йде про Олену Федірко – лікаря-нарколога, яка оглядала фігуранта провадження Олену Зайцеву, - пишуть Факти Сьогодні вранці поліцейські їй вручили повістку і у супроводі поліції доправили до суду.Як повідомляє журналіст Тетяна Доцяк, сьогоднішній візит правоохоронців став сюрпризом для самої Федірко. Вона звільнилася з наркоцентру ще півроку тому і виїхала на дачу у Валківський район.Cама вона заявила, що її ніхто не розшукував, слідчий мав її телефон і міг знайти, за бажанням. А по телевізору вона не чула, що її шукають, адже показував лише один канал.Федірко підтвердила, що вказана нею інформація в акті огляду, відповідає дійсності – вона помітила в Зайцевої звужені зіниці, хитку ходу і невиконану позу Ромберга. Однак, чи був наркотичний стан, мало вказати дослідження крові.Експерти кров не досліджували, вказали, що не вистачило біологічної речовини. Сама ж Федірко підтвердила, що і крові, і сечі було достатньо для аналізу, куди зникла – пояснити не може.Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, влетів у натовп людей. У результаті аварії загинули 6 людей.

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