У ДРЦ «Figli Migli» діє спецпропозиція*
Сьогодні, 16:16
Що потрібно малечі? Весело гратись та смачно їсти. Що потрібно батькам? Щоб це приносило радість дітям та було не затратним.
Саме тому в дитячому розважальному центрі Figli Migli діє спецпропозиція:
- безлімітні розваги (лабіринт, батут та віртуальна кімната) + смачний обід (бургер, картопля, сік та оригінальна іграшка) всього за 199грн!
Такий комплекс сподобається і дорослим, і малим.
На вас чекають в ДРЦ «FigliMigli», що у ТРЦ ПортCity, 3 поверх.
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Саме тому в дитячому розважальному центрі Figli Migli діє спецпропозиція:
- безлімітні розваги (лабіринт, батут та віртуальна кімната) + смачний обід (бургер, картопля, сік та оригінальна іграшка) всього за 199грн!
Такий комплекс сподобається і дорослим, і малим.
На вас чекають в ДРЦ «FigliMigli», що у ТРЦ ПортCity, 3 поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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