У ДРЦ «Figli Migli» діє спецпропозиція*

Що потрібно малечі? Весело гратись та смачно їсти. Що потрібно батькам? Щоб це приносило радість дітям та було не затратним.Саме тому в дитячому розважальному центрі Figli Migli діє спецпропозиція:- безлімітні розваги (лабіринт, батут та віртуальна кімната) + смачний обід (бургер, картопля, сік та оригінальна іграшка) всього за 199грн!Такий комплекс сподобається і дорослим, і малим.На вас чекають в ДРЦ «FigliMigli», що у ТРЦ ПортCity, 3 поверх.