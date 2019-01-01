вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ДРЦ «Figli Migli» діє спецпропозиція*

У ДРЦ «Figli Migli» діє спецпропозиція*
Що потрібно малечі? Весело гратись та смачно їсти. Що потрібно батькам? Щоб це приносило радість дітям та було не затратним.

Саме тому в дитячому розважальному центрі Figli Migli діє спецпропозиція:

- безлімітні розваги (лабіринт, батут та віртуальна кімната) + смачний обід (бургер, картопля, сік та оригінальна іграшка) всього за 199грн!

Такий комплекс сподобається і дорослим, і малим.

На вас чекають в ДРЦ «FigliMigli», що у ТРЦ ПортCity, 3 поверх.

У ДРЦ «Figli Migli» діє спецпропозиція*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО
Сьогодні, 16:29
На Волині щодня фіксують від 20 до 40 хворих на кір
Сьогодні, 16:27
У ДРЦ «Figli Migli» діє спецпропозиція*
Сьогодні, 16:16
Резонансна аварія у Харкові: знайшли нарколога, яка перевіряла Зайцеву
Сьогодні, 15:55
У Нововолинську засудили чоловіка, який погрожував вбити прокурора
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО
Сьогодні, 05:39
У «GeneratorCity» – День роллера* У «GeneratorCity» – День роллера*
21 січень, 10:15
У ТРЦ «ПортCity» – величезні знижки* У ТРЦ «ПортCity» – величезні знижки*
18 січень, 17:00
«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»* «ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*
17 січень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцького замку муніципали виявили занедбані сараї. ФОТО
Сьогодні, 16:45
 0
На Волині на грип та ГРВІ хворіє майже 6 тисяч людей
Сьогодні, 16:45
 0
На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО
Сьогодні, 16:29
 0
На Волині щодня фіксують від 20 до 40 хворих на кір
Сьогодні, 16:27
 0
У ДРЦ «Figli Migli» діє спецпропозиція*
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8