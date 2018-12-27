На Волині щодня фіксують від 20 до 40 хворих на кір

Ситуація із захворюваності на кір у Волинській області залишається напруженою, продовжують виникати спалахи та сімейні вогнища.Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».Так, з початку року на Волині зареєстровано 423 випадки кору.На сьогодні у Шацькому та Старовижівському районах захворювань кором у 2019 році не реєструвалось.За останній тиждень кількість недужих подвоїлась. Щоденно фіксується від 20 до 40 нових хворих кором.Відмічається збільшення захворюваності серед дорослого населення – до 45% від загальної кількості хворих. Серед дітей найбільше хворіють у віці 5 – 9 років, котрі вчасно не отримали другу дозу КПК.Продовжують протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації діючих 12 спалахів кору: в місті Луцьку (3 спалахи), у Луцькому та Ратнівському районах (по 2 спалахи), Рожищенському, Ківерцівському, Камінь – Каширському, Локачинському та Горохівському районах (по 1 спалаху). 11 із них зафіксовані в навчально-виховних закладах, 1 – у побуті.З початку 2019 р. в Луцьку різко ускладнилась епідситуація із захворюваності на кір, зареєстровано 122 випадки. Крім того, високі рівні захворюваності реєструються в Луцькому, Ратнівському, Горохівському, Ківерцівському, Рожищенському районах та м. Ковелі, де зафіксовано від 82 до 24 випадків.Специфічного лікування від кору не існує, єдиним заходом профілактики цього захворювання є щеплення.За останніх два місяці виконання щеплень проти кору значно активізувалось у всій області.