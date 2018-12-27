На Волині щодня фіксують від 20 до 40 хворих на кір
Сьогодні, 16:27
Ситуація із захворюваності на кір у Волинській області залишається напруженою, продовжують виникати спалахи та сімейні вогнища.
Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Так, з початку року на Волині зареєстровано 423 випадки кору.
На сьогодні у Шацькому та Старовижівському районах захворювань кором у 2019 році не реєструвалось.
За останній тиждень кількість недужих подвоїлась. Щоденно фіксується від 20 до 40 нових хворих кором.
Відмічається збільшення захворюваності серед дорослого населення – до 45% від загальної кількості хворих. Серед дітей найбільше хворіють у віці 5 – 9 років, котрі вчасно не отримали другу дозу КПК.
Продовжують протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації діючих 12 спалахів кору: в місті Луцьку (3 спалахи), у Луцькому та Ратнівському районах (по 2 спалахи), Рожищенському, Ківерцівському, Камінь – Каширському, Локачинському та Горохівському районах (по 1 спалаху). 11 із них зафіксовані в навчально-виховних закладах, 1 – у побуті.
З початку 2019 р. в Луцьку різко ускладнилась епідситуація із захворюваності на кір, зареєстровано 122 випадки. Крім того, високі рівні захворюваності реєструються в Луцькому, Ратнівському, Горохівському, Ківерцівському, Рожищенському районах та м. Ковелі, де зафіксовано від 82 до 24 випадків.
Специфічного лікування від кору не існує, єдиним заходом профілактики цього захворювання є щеплення.
За останніх два місяці виконання щеплень проти кору значно активізувалось у всій області.
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Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Так, з початку року на Волині зареєстровано 423 випадки кору.
На сьогодні у Шацькому та Старовижівському районах захворювань кором у 2019 році не реєструвалось.
За останній тиждень кількість недужих подвоїлась. Щоденно фіксується від 20 до 40 нових хворих кором.
Відмічається збільшення захворюваності серед дорослого населення – до 45% від загальної кількості хворих. Серед дітей найбільше хворіють у віці 5 – 9 років, котрі вчасно не отримали другу дозу КПК.
Продовжують протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації діючих 12 спалахів кору: в місті Луцьку (3 спалахи), у Луцькому та Ратнівському районах (по 2 спалахи), Рожищенському, Ківерцівському, Камінь – Каширському, Локачинському та Горохівському районах (по 1 спалаху). 11 із них зафіксовані в навчально-виховних закладах, 1 – у побуті.
З початку 2019 р. в Луцьку різко ускладнилась епідситуація із захворюваності на кір, зареєстровано 122 випадки. Крім того, високі рівні захворюваності реєструються в Луцькому, Ратнівському, Горохівському, Ківерцівському, Рожищенському районах та м. Ковелі, де зафіксовано від 82 до 24 випадків.
Специфічного лікування від кору не існує, єдиним заходом профілактики цього захворювання є щеплення.
За останніх два місяці виконання щеплень проти кору значно активізувалось у всій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
То чому карантин в тих школах де хворі, не продовжили?ск
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