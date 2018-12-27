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На Волині щодня фіксують від 20 до 40 хворих на кір

На Волині щодня фіксують від 20 до 40 хворих на кір
Ситуація із захворюваності на кір у Волинській області залишається напруженою, продовжують виникати спалахи та сімейні вогнища.

Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Так, з початку року на Волині зареєстровано 423 випадки кору.

На сьогодні у Шацькому та Старовижівському районах захворювань кором у 2019 році не реєструвалось.

За останній тиждень кількість недужих подвоїлась. Щоденно фіксується від 20 до 40 нових хворих кором.

Відмічається збільшення захворюваності серед дорослого населення – до 45% від загальної кількості хворих. Серед дітей найбільше хворіють у віці 5 – 9 років, котрі вчасно не отримали другу дозу КПК.

Продовжують протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації діючих 12 спалахів кору: в місті Луцьку (3 спалахи), у Луцькому та Ратнівському районах (по 2 спалахи), Рожищенському, Ківерцівському, Камінь – Каширському, Локачинському та Горохівському районах (по 1 спалаху). 11 із них зафіксовані в навчально-виховних закладах, 1 – у побуті.

З початку 2019 р. в Луцьку різко ускладнилась епідситуація із захворюваності на кір, зареєстровано 122 випадки. Крім того, високі рівні захворюваності реєструються в Луцькому, Ратнівському, Горохівському, Ківерцівському, Рожищенському районах та м. Ковелі, де зафіксовано від 82 до 24 випадків.

Специфічного лікування від кору не існує, єдиним заходом профілактики цього захворювання є щеплення.

За останніх два місяці виконання щеплень проти кору значно активізувалось у всій області.

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Теги: кір, Волинь, хвороба
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Коментарі 1
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То чому карантин в тих школах де хворі, не продовжили?ск
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