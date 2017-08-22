На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО
Сьогодні, 16:29
На території Забродівської об’єднаної територіальної громади та Самарівської об’єднананої громади відремонтували дамби, аби забезпечити захист від підтоплення будинків та присадибних ділянок.
В першій половині січня працівники Ратнівського міжрайонного управління водного господарства на договірній основі провели ремонт Підгірської захисної дамби Щедрогірської осушувальної системи Забродівської об’єднаної територіальної громади, - повідомили в установі.
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Роботи проводились екскаватором на ділянках дамби, пошкодженої бобрами. Ці заходи забезпечать захист від підтоплення будинків та присадибних ділянок с.Підгір’я під час проходження високих вод в р.Прип’ять.
Також після ремонту внутрішньогосподарської дамби, було відновлено ділянку міжгосподарської дамби №1 Щедрогірської осушувальної системи (місцями, протяжністю 600 м). Це забезпечить захист сільськогосподарських угідь Забродівської та Самарівської об’єднаних громад від повеневих та паводкових вод.
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В першій половині січня працівники Ратнівського міжрайонного управління водного господарства на договірній основі провели ремонт Підгірської захисної дамби Щедрогірської осушувальної системи Забродівської об’єднаної територіальної громади, - повідомили в установі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині затопило водою тисячі гектарів землі
Роботи проводились екскаватором на ділянках дамби, пошкодженої бобрами. Ці заходи забезпечать захист від підтоплення будинків та присадибних ділянок с.Підгір’я під час проходження високих вод в р.Прип’ять.
Також після ремонту внутрішньогосподарської дамби, було відновлено ділянку міжгосподарської дамби №1 Щедрогірської осушувальної системи (місцями, протяжністю 600 м). Це забезпечить захист сільськогосподарських угідь Забродівської та Самарівської об’єднаних громад від повеневих та паводкових вод.
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