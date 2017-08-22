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На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО

На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО
На території Забродівської об’єднаної територіальної громади та Самарівської об’єднананої громади відремонтували дамби, аби забезпечити захист від підтоплення будинків та присадибних ділянок.

В першій половині січня працівники Ратнівського міжрайонного управління водного господарства на договірній основі провели ремонт Підгірської захисної дамби Щедрогірської осушувальної системи Забродівської об’єднаної територіальної громади, - повідомили в установі.

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Роботи проводились екскаватором на ділянках дамби, пошкодженої бобрами. Ці заходи забезпечать захист від підтоплення будинків та присадибних ділянок с.Підгір’я під час проходження високих вод в р.Прип’ять.

Також після ремонту внутрішньогосподарської дамби, було відновлено ділянку міжгосподарської дамби №1 Щедрогірської осушувальної системи (місцями, протяжністю 600 м). Це забезпечить захист сільськогосподарських угідь Забродівської та Самарівської об’єднаних громад від повеневих та паводкових вод.

На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО
На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО
На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО
На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО
На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО
На Волині відремонтували дамби, які понищили бобри. ФОТО

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Теги: дамба, Волинь, бобри
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