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На Волині на грип та ГРВІ хворіє майже 6 тисяч людей

На Волині на грип та ГРВІ хворіє майже 6 тисяч людей
На Волині за останній тиждень кількість хворих на ГРВІ та грипом зросла на 20% в порівнянні з попереднім і становить 5951 осіб проти 4941 минулого тижня.

З початку епідемічного сезону перехворіло понад 78 тисяч волинян, - інформує Волинський лабораторний центр.

За останній тиждень в області збільшилась кількість захворювань серед дитячого населення.

Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби збільшилась на 17% в порівнянні з минулим тижнем і становить 165 осіб, із них 54 % — діти.

За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявлено циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2). Крім того, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.

Виконання запланованих обсягів імунопрофілактики грипу становить лише 34%, прищеплено 1414 осіб, в т. ч. 227 дітей до 17 років.

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Теги: грип, Волинь, хвороба
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