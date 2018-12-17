Поблизу Луцького замку муніципали виявили занедбані сараї. ФОТО

У Луцьку поблизу замку Любарта знайшли незаконно встановлені та занедбані тимчасові споруди.Про це йдеться на сторінці у Facebook.Їх знайшли інспектори відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час обстеження території на вул. Братковського, 31 та 33. Вказана територія знаходиться неподалік Луцького Замку та інших туристичних об’єктів нашого міста, які привертають увагу багатьох туристів.Інспектори департаменту проводять роботу з встановлення власників даних споруд для проведення з ними роз’яснювальної роботи, а також підготовки в подальшому рішень про демонтаж незаконних конструкцій та споруд та відновлення благоустрою.На двох осіб уже склали адміністративні протоколи за ст.152 КУпАП, які будуть передані на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.