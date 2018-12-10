Батьки луцької школи №13 чекають на добудову закладу. ВІДЕО





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Мама учнів Луцької ЗОШ №13 Оксана Сидорчук, розповіла, що якщо раніше намагалися допомогти закладові - здавали добровільні внески у його фонд, то віднині відмовляються від цього. З її слів, у школі немає адаптованого для уроків спортивного залу, відсутній актовий зал, їдальня знаходиться за межами навчального корпусу.



Директор закладу Роман Ващук розповів, що корпус у якому знаходиться спортзал визнано ветхим, а сам зал аварійним:



"У травні 2018 року рішенням Львівського апеляційного суду корпус №1 зачинений і виконавчою службою мені вручено попередження про кримінальну відповідальність. Тому експлуатація цього корпусу припинена повністю. Діти тут не навчаються".



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки школярів 13-ої школи Луцька зібралися у навчальному закладі, аби обговорити його добудову.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині Мама учнів Луцької ЗОШ №13, розповіла, що якщо раніше намагалися допомогти закладові - здавали добровільні внески у його фонд, то віднині відмовляються від цього. З її слів, у школі немає адаптованого для уроків спортивного залу, відсутній актовий зал, їдальня знаходиться за межами навчального корпусу.Директор закладурозповів, що корпус у якому знаходиться спортзал визнано ветхим, а сам зал аварійним:"У травні 2018 року рішенням Львівського апеляційного суду корпус №1 зачинений і виконавчою службою мені вручено попередження про кримінальну відповідальність. Тому експлуатація цього корпусу припинена повністю. Діти тут не навчаються".Деталі – у сюжеті:

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