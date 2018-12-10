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Батьки луцької школи №13 чекають на добудову закладу. ВІДЕО

Батьки луцької школи №13 чекають на добудову закладу. ВІДЕО
Батьки школярів 13-ої школи Луцька зібралися у навчальному закладі, аби обговорити його добудову.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Мама учнів Луцької ЗОШ №13 Оксана Сидорчук, розповіла, що якщо раніше намагалися допомогти закладові - здавали добровільні внески у його фонд, то віднині відмовляються від цього. З її слів, у школі немає адаптованого для уроків спортивного залу, відсутній актовий зал, їдальня знаходиться за межами навчального корпусу.

Директор закладу Роман Ващук розповів, що корпус у якому знаходиться спортзал визнано ветхим, а сам зал аварійним:

"У травні 2018 року рішенням Львівського апеляційного суду корпус №1 зачинений і виконавчою службою мені вручено попередження про кримінальну відповідальність. Тому експлуатація цього корпусу припинена повністю. Діти тут не навчаються".

Деталі – у сюжеті:



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Теги: Луцьк, школа, добудова
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