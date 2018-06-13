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Багатостраждальна школа на Волині готова на 80%. ФОТО

Багатостраждальна школа на Волині готова на 80%. ФОТО
Будівельна готовність школи в Осівцях – 80 %. Будівництво школи в селі Осівці – один із пріоритетних інфраструктурних об’єктів для Камінь-Каширського району.

Представники місцевої громади продовжують активно працювати на місці спорудження нового навчального закладу, - повідомили у відділі з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату Камінь-Каширської райдержадміністрації.

22 січня на будмайданчику в Осівцях побували керівник патронатної служби облдержадміністрації Валерій Криворог, директор будівельної компанії «Житлобуд-2», депутат обласної ради (фракція «Солідарність») Леонід Стефанович, голова райдержадміністрації Валерій Дунайчук. Посадовці оглянули хід будівництва школи.

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Нагадаємо, що виконавцем робіт є будівельна компанія «Житлобуд-2». Так, за словами її очільника Леоніда Стефановича, ступінь будівельної готовності – орієнтовно 80 %.

"Будівельні роботи виконуються згідно з планом. Впевнено та поступово рухаємося до логічного завершення", – додав Леонід Степанович.

Так, станом на сьогоднішній день у триповерховій будівлі повністю встановлені вікна, двері, споруджено покрівлю, майже облаштовано фасад школи.

"Разом із тим, зроблено чимало й внутрішніх робіт: підведені комунікації; у майбутніх класах, профільних кабінетах, залах, коридорах, санітарних кімнатах укладають покриття підлоги; розпочали фарбування стін. Для безпечного переміщення між поверхами встановили поручні для сходів", - йдеться у повідомленні.

"Переконаний, що ця школа буде справжнім символом змін для жителів села Осівці. Тому сподіваюся, що невдовзі учні сядуть за нові парти у новому сучасному храмі науки", – ділиться враженнями керівник виконавчої гілки влади в районі Валерій Дунайчук.

Багатостраждальна школа на Волині готова на 80%. ФОТО
Багатостраждальна школа на Волині готова на 80%. ФОТО
Багатостраждальна школа на Волині готова на 80%. ФОТО
Багатостраждальна школа на Волині готова на 80%. ФОТО
Багатостраждальна школа на Волині готова на 80%. ФОТО
Багатостраждальна школа на Волині готова на 80%. ФОТО

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Теги: освіта, школа, ремонт
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