У Тернополі на вокзалі померла студентка з Африки

У Тернополі на залізничному вокзалі виявили без свідомості іноземну студентку, яка згодом померла в лікарні.Про це у вівторок, 22 січня, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.Зазначено, що повідомлення про раптову смерть громадянки Сьєрра-Леоне надійшло в поліцію 21 січня від лікарів Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги."З'ясувалося, що у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії близько 2:30 померла 25-річна громадянка Сьєрра-Леоне, яку напередодні госпіталізували без свідомості. Непритомну дівчину виявили на залізничному вокзалі перехожі і викликали швидку. На жаль, врятувати її життя медикам не вдалося. Слідів насильницької смерті на тілі дівчини не виявлено", - йдеться в повідомленні.За даними правоохоронців, іноземка вчилася в одному з вузів Тернополя, на території України знаходилася законно. Попередньо відомо, що у неї були серйозні проблеми зі здоров'ям - у студентки виявлені різні хронічні захворювання.Зараз тіло іноземної студентки направили на проведення розтину.