На Волині влаштують піший похід зимовими лісами





"Запрошуємо бажаючих долучитись до дводенного зимового пішого походу по Цуманській пущі - «СНІГОТОПКА», приуроченого до Всесвітнього дня водно-болотяних угідь. Дата: 26-27 січня 2019 р. (субота-неділя)", - повідомили організатори.



Обов'язкова реєстрація за посиланням:



"Наш маршрут проходитиме насипами колишніх вузькоколійних залізниць, сосновими борами вздовж річки Путилівки, старовіковими дібровами, галявинами та полями в самому центрі пущі. Ми відвідаємо смт Цумань та її історичні пам’ятки, городищенські дуби віком понад 600 років, ставки, спорудженні ще князями Радзивіллами, укріплення часів Першої світової війни, пошукаємо вулики-борті на старих деревах, сліди колишніх німецьких та польських сіл-колоній.

Тільки взимку є унікальна можливість пройтись напряму через замерзлі важкопрохідні болота, і побачити на снігу численні сліди тварин та зимуючих птахів", - повідомили організатори.



Захід проходить також в рамках підготовки до екстремального туристичного змагу «Доброволець».



Приблизна нитка маршруту походу:

День 1. Кілометраж ~ 35 км. Станція «Цумань» (старт о 10:00) – смт Цумань – с. Башлики – с. Карпилівка – с. Городище – місце ночівлі;

День 2. Кілометраж ~ 20 км. С. Городище – урочище Майдан – урочище Вілька Котівська – с. Дерно (фініш о 15:00).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбудеться дводенний зимовий піший похід Цуманською пущею - «Сніготопка»."Запрошуємо бажаючих долучитись до дводенного зимового пішого походу по Цуманській пущі - «СНІГОТОПКА», приуроченого до Всесвітнього дня водно-болотяних угідь. Дата: 26-27 січня 2019 р. (субота-неділя)", - повідомили організатори.Обов'язкова реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/Zrmrt0hOultEAAtp1 "Наш маршрут проходитиме насипами колишніх вузькоколійних залізниць, сосновими борами вздовж річки Путилівки, старовіковими дібровами, галявинами та полями в самому центрі пущі. Ми відвідаємо смт Цумань та її історичні пам’ятки, городищенські дуби віком понад 600 років, ставки, спорудженні ще князями Радзивіллами, укріплення часів Першої світової війни, пошукаємо вулики-борті на старих деревах, сліди колишніх німецьких та польських сіл-колоній.Тільки взимку є унікальна можливість пройтись напряму через замерзлі важкопрохідні болота, і побачити на снігу численні сліди тварин та зимуючих птахів", - повідомили організатори.Захід проходить також в рамках підготовки до екстремального туристичного змагу «Доброволець».Приблизна нитка маршруту походу:День 1. Кілометраж ~ 35 км. Станція «Цумань» (старт о 10:00) – смт Цумань – с. Башлики – с. Карпилівка – с. Городище – місце ночівлі;День 2. Кілометраж ~ 20 км. С. Городище – урочище Майдан – урочище Вілька Котівська – с. Дерно (фініш о 15:00).Деталі - у спільноті

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