На Волині влаштують піший похід зимовими лісами
Сьогодні, 17:43
На Волині відбудеться дводенний зимовий піший похід Цуманською пущею - «Сніготопка».
"Запрошуємо бажаючих долучитись до дводенного зимового пішого походу по Цуманській пущі - «СНІГОТОПКА», приуроченого до Всесвітнього дня водно-болотяних угідь. Дата: 26-27 січня 2019 р. (субота-неділя)", - повідомили організатори.
Обов'язкова реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/Zrmrt0hOultEAAtp1
"Наш маршрут проходитиме насипами колишніх вузькоколійних залізниць, сосновими борами вздовж річки Путилівки, старовіковими дібровами, галявинами та полями в самому центрі пущі. Ми відвідаємо смт Цумань та її історичні пам’ятки, городищенські дуби віком понад 600 років, ставки, спорудженні ще князями Радзивіллами, укріплення часів Першої світової війни, пошукаємо вулики-борті на старих деревах, сліди колишніх німецьких та польських сіл-колоній.
Тільки взимку є унікальна можливість пройтись напряму через замерзлі важкопрохідні болота, і побачити на снігу численні сліди тварин та зимуючих птахів", - повідомили організатори.
Захід проходить також в рамках підготовки до екстремального туристичного змагу «Доброволець».
Приблизна нитка маршруту походу:
День 1. Кілометраж ~ 35 км. Станція «Цумань» (старт о 10:00) – смт Цумань – с. Башлики – с. Карпилівка – с. Городище – місце ночівлі;
День 2. Кілометраж ~ 20 км. С. Городище – урочище Майдан – урочище Вілька Котівська – с. Дерно (фініш о 15:00).
Деталі - у спільноті.
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"Запрошуємо бажаючих долучитись до дводенного зимового пішого походу по Цуманській пущі - «СНІГОТОПКА», приуроченого до Всесвітнього дня водно-болотяних угідь. Дата: 26-27 січня 2019 р. (субота-неділя)", - повідомили організатори.
Обов'язкова реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/Zrmrt0hOultEAAtp1
"Наш маршрут проходитиме насипами колишніх вузькоколійних залізниць, сосновими борами вздовж річки Путилівки, старовіковими дібровами, галявинами та полями в самому центрі пущі. Ми відвідаємо смт Цумань та її історичні пам’ятки, городищенські дуби віком понад 600 років, ставки, спорудженні ще князями Радзивіллами, укріплення часів Першої світової війни, пошукаємо вулики-борті на старих деревах, сліди колишніх німецьких та польських сіл-колоній.
Тільки взимку є унікальна можливість пройтись напряму через замерзлі важкопрохідні болота, і побачити на снігу численні сліди тварин та зимуючих птахів", - повідомили організатори.
Захід проходить також в рамках підготовки до екстремального туристичного змагу «Доброволець».
Приблизна нитка маршруту походу:
День 1. Кілометраж ~ 35 км. Станція «Цумань» (старт о 10:00) – смт Цумань – с. Башлики – с. Карпилівка – с. Городище – місце ночівлі;
День 2. Кілометраж ~ 20 км. С. Городище – урочище Майдан – урочище Вілька Котівська – с. Дерно (фініш о 15:00).
Деталі - у спільноті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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