Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 січня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий невеликий сніг. У Світязі – без опадів.
Температура повітря вночі близько -9…-7 градусів, удень – до -5…-4. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями –
дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий невеликий сніг. У Світязі – без опадів.
Температура повітря вночі близько -9…-7 градусів, удень – до -5…-4. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями –
дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Занесло на дорозі: у Луцьку шукають водія, який протаранив дві припарковані автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
У «PremierCity» діє система знижок*
Сьогодні, 20:48
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку за день виявили дві автівки з «липовими» техпаспортами
Сьогодні, 19:50
Медіа