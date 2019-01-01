Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 січня





У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий невеликий сніг. У Світязі – без опадів.



Температура повітря вночі близько -9…-7 градусів, удень – до -5…-4. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями –

дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий невеликий сніг. У Світязі – без опадів.Температура повітря вночі близько -9…-7 градусів, удень – до -5…-4. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями –дощ зі снігом.

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