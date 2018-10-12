Закупівлі в рамках проекту Світового банку на Волині – найдешевші в Україні

Моніторинг засвідчив, що обладнання, придбане субпроектами, дешевше від закупівель у «Прозорро».Результати аналізу державних закупівель медичного обладнання демонструють, що придбання за кошти позики дешевші від закупівель аналогічної техніки, що відбувалися через систему «Прозорро». Про це йдеться у перших результатах моніторингу, здійненого на замовлення надавачів позики.Аби мати чіткий контроль за використанням коштів та унеможливити будь-які маніпуляції щодо проведених закупівель, незалежний аналітичний центр Київської школи економіки на замовлення Світового банку у рамках проекту «Зміцнення управління та незалежний моніторинг проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» проводить аналіз державних закупівель медичного обладнання у рамках використання коштів субпроектів. Наразі здійснено порівняння цін проекту із закупівлями на «Прозорро» на п’ять позицій медичного обладнання: ангіографи, ультразвукові сканери, електрокардіографи, дефібрилятори і монітори пацієнта. На Волині у рамках субпроекту з проінспектованих категорій обладнання закупляли ангіографи та електрокардіографи. Зупинившить саме на них, вирізки з тексту звіту подаємо дослівно.Як йдеться у звіті, закупівлі обладнання в рамках проекту порівнювали з закупівлями, що проводилися через систему електронних закупівель «Прозорро» протягом січня 2017-липня 2018 року. Для цього аналізу однакові моделі обладнання були ідентифіковані в обох наборах закупівельних угод, що дозволило більш точно порівняти ціни.Для аналізу було обрано обладнання, закуплене в рамках проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» у принаймні двох областях. Загальна вартість обладнання у вибірці становить 633,4 мільйона гривень. Ці закупівлі були поділені на 43 групи медичного обладнання.Витрати на п'ять категорій товарів, проаналізовані у першому звіті, становили 382,4 мільйона гривень, або 60,4% від загальної вибірки. У більшості випадків закупівлі за проектом «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» були дешевшими, ніж закупівлі через «Прозорро». Різниця в цінах залежить від типу та моделі обладнання і коливається від декількох до п'ятдесяти відсотків. У деяких випадках закупівлі, здійснені в рамках проекту, були більш дорогими, але різницю в ціні можна пояснити кращими технічними характеристиками закупленої продукції або кращим комплектом поставки.Ціни на ангіографи, закуплені в рамках проекту, були нижчими за середні для країни (18 мільйонів гривень проти 24 мільйонів відповідно, тоді як мінімальна ціна ангіографа в «Прозорро» становить 17,4 мільйона гривень). Цей результат також підтверджується на прикладі ідентичних моделей ангіографів. Аналіз технічних характеристик ангіографів показує, що моделі, придбані в рамках Проекту, не поступаються моделям, купленим через «Прозорро», але мають нижчі ціни. Враховуючи середню різницю в ціні, загальний обсяг оцінюваної економії для всіх закупівель «Прозорро» може досягти 141,4 мільйона гривень з 555,3 мільйона гривень (25,5%).По Україні загалом групи управління субпроектами (далі ГУС) провели 7 закупівель ангіографів і придбали 8 ангіографів чотирьох різних моделей на загальну суму 143,6 мільйона гривень.Водночас протягом січня 2017 року – липня 2018 року державними органами та підприємствами було здійснено 21 закупівлю 23 ангіографів на загальну суму 555,3 мільйона гривень за допомогою системи «Прозорро».Загалом 14 компаній взяли участь в електронних аукціонах «Прозорро». З цих 14 компаній лише 9 були допущені до аукціонів, інші 5 були відхилені. На кожному аукціоні було 2-3 учасника. З 9 допущених компаній переможцями стали лише 6.Загальні витрати на ангіографи в рамках Проекту становили 143,6 мільйона гривень, що становить 26% від закупівель «Прозорро» або 21% від загальної суми.На основі аналізу, можна з упевненістю сказати, що Проект купив ангіографи дешевше, ніж в середньому по країні. Середня ціна ангіографів у «Прозорро» становить 24 мільйони гривень, а середня ціна ангіографів, придбаних в рамках Проекту, – 18 мільйонів гривень (порівняно з мінімальною ціною 17,4 мільйона гривень у «Прозорро»). Враховуючи середню різницю в ціні, загальний обсяг оцінюваної економії для всіх закупівель «Прозорро» може досягти 141,4 мільйона гривень із 555,3 мільйона гривень (25,5%). Проте ці цифри варто брати з обережністю, враховуючи складнішу тендерну оцінку (яка включає порівняння якості, окрім простого порівняння цін у «Прозорро») та час закупівлі.Для двох моделей ангіографів, придбаних в рамках Проекту, ідентичні закупівлі були виявлені в системі Прозорро: Canon (Toshiba) Infinix-i Core + INFX-8000V / G3 і Philips Allura Xper FD20. Для цих закупівель було проведено детальний аналіз технічних характеристик.Ангіограф – це високотехнологічне медичне обладнання, вартість якого важко проаналізувати через відсутність аналітичних прайс-листів від виробників цих пристроїв. Ці ж моделі можуть мати різні додаткові опції / обладнання, а також різні пакети програмного забезпечення, що постачаються разом з обладнанням. Ціни на програмні пакети можуть істотно відрізнятися. Отже, в нашому аналізі ми намагаємося визначити, чи є нижча ціна пристроїв наслідком нижчих технічних характеристик та комплекту постачання.Порівняння було зроблено для 3 закупівель в рамках Проекту та 4 закупівель за допомогою «Прозорро».Компоненти обладнання і більшість характеристик збігаються в цих закупівлях. Відмінності включають різні набори моніторів. Крім того є незначні відмінності – такі, як розширення можливостей зберігання даних, наявність / відсутність засобів індивідуального захисту (присутні в закупівлях «Прозорро», не згадані у закупівлях Проекту).Існують також відмінності у вимогах програмного забезпечення, хоча вимоги до програмного забезпечення в рамках Проекту не поступаються таким через «Прозорро». Водночас середня ціна закупівлі в рамках Проекту була нижчою на 12,3% порівняно із закупівлями через систему «Прозорро».Порівняння було зроблено для 1 закупівлі в рамках Проекту та 2 закупівель через систему «Прозорро».Компоненти обладнання і більшість його характеристик збігаються. Нестандартними є вимоги до монітора в операційній кімнаті при купівлі в рамках Проекту. Інші відмінності включають наявність / відсутність індивідуальних захисних засобів у наборі (присутні в закупівлях Проекту, не згадані у закупівлях «Прозорро»).Вартість Philips Allura Xper FD20, придбаної в рамках Проекту, є на 40% нижче, ніж у системі «Прозорро». На думку експертів, програмні опції не поступаються порівняно з найдорожчою моделлю у «Прозорро».До слова, саме тут йдеться про ангіограф, що з грудня 2018-го працює у Волинській обласній клінічній лікарні (примітка прес-служби субпроекту).В рамках Проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» було проведено кілька процедур закупівель з метою придбання 1346 ЕКГ. Середня ціна ЕКГ склала 27,0 тисячі гривень. Деталі закупівель представлені в таблиці.Аналіз закупівель ЕКГ за допомогою «Прозорро» базувався на 292 державних закупівлях протягом досліджуваного періоду (січень 2017 – липень 2018). Загальний обсяг закупівель становив 21,0 мільйона гривень. У таблиці нижче представлена зведена статистика проведених закупівель.Детальний розподіл цін на придбані ЕКГ наведено на рисунку нижче.Побудовано на основі даних ГУС та ПрозорроРозподіл цін на ЕКГ, закуплених в рамках Проекту, відповідає аналогічному розподілу «Прозорро» – обидва комплекти закупівель включають більш дешеві і дорогі моделі.Для детальнішого аналізу використовували ідентичні моделі, які були знайдені як у закупівлях «Прозорро», так і в Проекті, і порівняли їхні ціни. Було розглянуто наступні моделі:• ЕКГ UCARD 100 – 12-канальний, може поставлятися з і без модуля телеметрії,• MIDAS 6/12 – 12-канальний ЕКГ,• Heaco ECG600G – 12-канальний ЕКГ.Аналіз показує, що закупівля цих моделей у рамках Проекту в цілому була дешевшою порівняно із закупівлями «Прозорро». Середній показник економії становить 8-10% (для моделей UCARD 100 і MIDAS 6/12) і 45,2% (для Heaco ECG600G). При порівнянні можна зробити висновок, що характеристики моделей, придбаних у рамках Проекту, не поступаються тим, які купуються через «Прозорро».