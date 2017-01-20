У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання





100 років тому відбулась визначна подія для всього українського народу – 22-го січня 1919 року дві суверенні українські держави — Українська Народна Республіка й Західно-Українська Народна Республіка – об’єдналися в самостійну соборну державу, - пише



З цієї нагоди в Нововолинську пройшли урочистості.



Педагоги та учні нововолинських шкіл, тримаючи Державний прапор України та взявшись за руки, пройшлися ходою до пам’ятника Тарасу Шевченку. З відповідною ініціативою виступила голова міського осередку Союзу Українок Надія Бєльська.



В заході взяли участь і представники міської влади та громадськості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Символічний ланцюг єднання на День соборності утворили під стінами Нововолинської міської ради.100 років тому відбулась визначна подія для всього українського народу – 22-го січня 1919 року дві суверенні українські держави — Українська Народна Республіка й Західно-Українська Народна Республіка – об’єдналися в самостійну соборну державу, - пише Буг З цієї нагоди в Нововолинську пройшли урочистості.Педагоги та учні нововолинських шкіл, тримаючи Державний прапор України та взявшись за руки, пройшлися ходою до пам’ятника Тарасу Шевченку. З відповідною ініціативою виступила голова міського осередку Союзу Українок Надія Бєльська.В заході взяли участь і представники міської влади та громадськості.

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