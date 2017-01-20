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У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання

У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
Символічний ланцюг єднання на День соборності утворили під стінами Нововолинської міської ради.

100 років тому відбулась визначна подія для всього українського народу – 22-го січня 1919 року дві суверенні українські держави — Українська Народна Республіка й Західно-Українська Народна Республіка – об’єдналися в самостійну соборну державу, - пише Буг.

З цієї нагоди в Нововолинську пройшли урочистості.

Педагоги та учні нововолинських шкіл, тримаючи Державний прапор України та взявшись за руки, пройшлися ходою до пам’ятника Тарасу Шевченку. З відповідною ініціативою виступила голова міського осередку Союзу Українок Надія Бєльська.

В заході взяли участь і представники міської влади та громадськості.

У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання

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Теги: День Соборності, Нововолинськ, ланцюг єдності
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