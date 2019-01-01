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Занесло на дорозі: у Луцьку шукають водія, який протаранив дві припарковані автівки. ВІДЕО

Занесло на дорозі: у Луцьку шукають водія, який протаранив дві припарковані автівки. ВІДЕО
На вулиці Гостинній, що у Луцьку водій легковика Рено Сценік не вправся з керуванням та протаранив два припарковані автомобілі.

Про це у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" написав Kost Sasa.

"Увага!!! На вулиці Гостинній біля будинку №1 (р-н Фільварок) Рено Сценік кольору "мокрого асвальту" в 00:30 22.01.19 на високій швидкості збиває припарковані машини і зникає з місця злочину. Буду вдячний за будь-яку інформацію і репост!!! P.S. У нього розбита передня частина і крило", - йдеться в дописі.

На відео, яке порилюднив користувач видно, як автомобіль їде вулицею на високій швидкості, а потім, вочевидь, водій не впорався з керуванням і машину занесло. Відео можна переглянути ТУТ.

На світлині - уже наслідки автопригоди.
Занесло на дорозі: у Луцьку шукають водія, який протаранив дві припарковані автівки. ВІДЕО

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Теги: автопригода, аварія, протаранив, АвтоАндони
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