Занесло на дорозі: у Луцьку шукають водія, який протаранив дві припарковані автівки. ВІДЕО





Про це у facebook-спільноті



"Увага!!! На вулиці Гостинній біля будинку №1 (р-н Фільварок) Рено Сценік кольору "мокрого асвальту" в 00:30 22.01.19 на високій швидкості збиває припарковані машини і зникає з місця злочину. Буду вдячний за будь-яку інформацію і репост!!! P.S. У нього розбита передня частина і крило", - йдеться в дописі.



На відео, яке порилюднив користувач видно, як автомобіль їде вулицею на високій швидкості, а потім, вочевидь, водій не впорався з керуванням і машину занесло. Відео можна переглянути



На світлині - уже наслідки автопригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Гостинній, що у Луцьку водій легковика Рено Сценік не вправся з керуванням та протаранив два припарковані автомобілі.Про це у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" написав Kost Sasa."Увага!!! На вулиці Гостинній біля будинку №1 (р-н Фільварок) Рено Сценік кольору "мокрого асвальту" в 00:30 22.01.19 на високій швидкості збиває припарковані машини і зникає з місця злочину. Буду вдячний за будь-яку інформацію і репост!!! P.S. У нього розбита передня частина і крило", - йдеться в дописі.На відео, яке порилюднив користувач видно, як автомобіль їде вулицею на високій швидкості, а потім, вочевидь, водій не впорався з керуванням і машину занесло. Відео можна переглянути ТУТ На світлині - уже наслідки автопригоди.

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