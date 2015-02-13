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Показали, як тварини з Луцького зоопарку ласують новорічними ялинками. ВІДЕО

Показали, як тварини з Луцького зоопарку ласують новорічними ялинками. ВІДЕО
Від початку року, луцькі комунальники завезли до зоопарку шість вантажівок з ялинками – каже директор звіринцю Людмила Денисенко.

Дерева, які лучани викидають після новорічно-різдвяних свят, працівники зоопарку використовують як їжу для тварин, та для утеплення вольєрів, - йдеться в сюжеті UA: Волинь.

Одразу після доставки, дерева оглядають працівники звіринцю, адже залишки іграшок на ялинках або штучний сніг можуть нашкодити тваринам.

Більше – в сюжеті.


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Теги: зоопарк, ялинка, тварини
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