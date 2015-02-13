Показали, як тварини з Луцького зоопарку ласують новорічними ялинками. ВІДЕО
Сьогодні, 22:10
Від початку року, луцькі комунальники завезли до зоопарку шість вантажівок з ялинками – каже директор звіринцю Людмила Денисенко.
Дерева, які лучани викидають після новорічно-різдвяних свят, працівники зоопарку використовують як їжу для тварин, та для утеплення вольєрів, - йдеться в сюжеті UA: Волинь.
Одразу після доставки, дерева оглядають працівники звіринцю, адже залишки іграшок на ялинках або штучний сніг можуть нашкодити тваринам.
Більше – в сюжеті.
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Дерева, які лучани викидають після новорічно-різдвяних свят, працівники зоопарку використовують як їжу для тварин, та для утеплення вольєрів, - йдеться в сюжеті UA: Волинь.
Одразу після доставки, дерева оглядають працівники звіринцю, адже залишки іграшок на ялинках або штучний сніг можуть нашкодити тваринам.
Більше – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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