Більше 100 дітей в день: лучани активно вакцинують дітей від кору. ВІДЕО
Сьогодні, 22:25
Кількість вакцинованих від кору дітей шкільного віку у Луцьку зросла за тиждень із 55% до 87%.
Про це розповіла директорка комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська, - повідомляє UA: Волинь.
Медик каже щодня щеплять більше ста дітей. Працюватимуть медики у дитячих поліклініках Луцька і у вихідні.
Використовують бельгійську та американську вакцини. Нагадаємо, що у Луцьку дві тисячі дітей не допустили до навчання через відсутність щеплень.
Більше - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла директорка комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська, - повідомляє UA: Волинь.
Медик каже щодня щеплять більше ста дітей. Працюватимуть медики у дитячих поліклініках Луцька і у вихідні.
Використовують бельгійську та американську вакцини. Нагадаємо, що у Луцьку дві тисячі дітей не допустили до навчання через відсутність щеплень.
Більше - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Більше 100 дітей в день: лучани активно вакцинують дітей від кору. ВІДЕО
Сьогодні, 22:25
Занесло на дорозі: у Луцьку шукають водія, який протаранив дві припарковані автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
У «PremierCity» діє система знижок*
Сьогодні, 20:48
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 січня
Сьогодні, 20:00
Медіа