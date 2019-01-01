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Більше 100 дітей в день: лучани активно вакцинують дітей від кору. ВІДЕО

Більше 100 дітей в день: лучани активно вакцинують дітей від кору. ВІДЕО
Кількість вакцинованих від кору дітей шкільного віку у Луцьку зросла за тиждень із 55% до 87%.

Про це розповіла директорка комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська, - повідомляє UA: Волинь.

Медик каже щодня щеплять більше ста дітей. Працюватимуть медики у дитячих поліклініках Луцька і у вихідні.

Використовують бельгійську та американську вакцини. Нагадаємо, що у Луцьку дві тисячі дітей не допустили до навчання через відсутність щеплень.

Більше - в сюжеті.

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Теги: кір, школа, вакцина, щеплення
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