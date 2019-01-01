Більше 100 дітей в день: лучани активно вакцинують дітей від кору. ВІДЕО





Про це розповіла директорка комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська, - повідомляє



Медик каже щодня щеплять більше ста дітей. Працюватимуть медики у дитячих поліклініках Луцька і у вихідні.



Використовують бельгійську та американську вакцини. Нагадаємо, що у Луцьку



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість вакцинованих від кору дітей шкільного віку у Луцьку зросла за тиждень із 55% до 87%.Про це розповіла директорка комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка», - повідомляє UA: Волинь Медик каже щодня щеплять більше ста дітей. Працюватимуть медики у дитячих поліклініках Луцька і у вихідні.Використовують бельгійську та американську вакцини. Нагадаємо, що у Луцьку дві тисячі дітей не допустили до навчання через відсутність щеплень Більше - в сюжеті.

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