У Росії пасажир захопив літак і направив його до Афганістану. ВІДЕО





В Росії один з пасажирів авіарейсу Сургут – Москва під час польоту вимагав розвернути літак і направити його до Афганістану, повідомляє



Згідно з даними сервісу Flight Radar, на борту “Боїнга 737” сталася позаштатна ситуація. Літак змінив напрям польоту після того, як один з пасажирів наказав летіти до Афганістану.



Станом на 13:40, судячи з траєкторії, літак прямував в Ханти-Мансійськ. У довідковій службі аеропорту Сургута повідомили, що рейс виконує авіакомпанія “Аерофлот”.



“У нас немає ніякої інформації, тільки те, що літак благополучно вилетів”, – зазначили в авіадиспетчерських службах.



Згодом



Силовики штурмували літак “Аерофлоту”, захоплений пасажиром у Росії.



Чоловік затриманий, так кажуть пасажири літака. Його зняли з борту, він дуже п’яний, повідомляє Telegram-канал Mash.



СК РФ порушив кримінальну справу за статтею: викрадення повітряного судна, поєднаний із погрозою застосування насильства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з даними сервісу Flight Radar, літак на вимогу пасажира змінив напрямок польоту.В Росії один з пасажирів авіарейсу Сургут – Москва під час польоту вимагав розвернути літак і направити його до Афганістану, повідомляє УНІАН Згідно з даними сервісу Flight Radar, на борту “Боїнга 737” сталася позаштатна ситуація. Літак змінив напрям польоту після того, як один з пасажирів наказав летіти до Афганістану.Станом на 13:40, судячи з траєкторії, літак прямував в Ханти-Мансійськ. У довідковій службі аеропорту Сургута повідомили, що рейс виконує авіакомпанія “Аерофлот”.“У нас немає ніякої інформації, тільки те, що літак благополучно вилетів”, – зазначили в авіадиспетчерських службах.Згодом стало відомо , що чоловік, який захопив літак, під час затримання був дуже п’яним.Силовики штурмували літак “Аерофлоту”, захоплений пасажиром у Росії.Чоловік затриманий, так кажуть пасажири літака. Його зняли з борту, він дуже п’яний, повідомляє Telegram-канал Mash.СК РФ порушив кримінальну справу за статтею: викрадення повітряного судна, поєднаний із погрозою застосування насильства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію