вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Росії пасажир захопив літак і направив його до Афганістану. ВІДЕО

У Росії пасажир захопив літак і направив його до Афганістану. ВІДЕО
Згідно з даними сервісу Flight Radar, літак на вимогу пасажира змінив напрямок польоту.

В Росії один з пасажирів авіарейсу Сургут – Москва під час польоту вимагав розвернути літак і направити його до Афганістану, повідомляє УНІАН.

Згідно з даними сервісу Flight Radar, на борту “Боїнга 737” сталася позаштатна ситуація. Літак змінив напрям польоту після того, як один з пасажирів наказав летіти до Афганістану.

Станом на 13:40, судячи з траєкторії, літак прямував в Ханти-Мансійськ. У довідковій службі аеропорту Сургута повідомили, що рейс виконує авіакомпанія “Аерофлот”.

“У нас немає ніякої інформації, тільки те, що літак благополучно вилетів”, – зазначили в авіадиспетчерських службах.

Згодом стало відомо, що чоловік, який захопив літак, під час затримання був дуже п’яним.

Силовики штурмували літак “Аерофлоту”, захоплений пасажиром у Росії.

Чоловік затриманий, так кажуть пасажири літака. Його зняли з борту, він дуже п’яний, повідомляє Telegram-канал Mash.

СК РФ порушив кримінальну справу за статтею: викрадення повітряного судна, поєднаний із погрозою застосування насильства.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, літак, захоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські школярі передали на схід маскувальні сітки. ФОТО
Сьогодні, 01:35
У Росії пасажир захопив літак і направив його до Афганістану. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО
22 січень, 23:58
Більше 100 дітей в день: лучани активно вакцинують дітей від кору. ВІДЕО
22 січень, 22:25
Схожі новини
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
15 березень, 2018, 10:09
У Росії в аеропорту розбився літак: є жертви У Росії в аеропорту розбився літак: є жертви
19 грудень, 2017, 12:01
Авіакатастрофа у Росії: вижила лише 4-річна дитина Авіакатастрофа у Росії: вижила лише 4-річна дитина
15 листопад, 2017, 09:47
Авіакатасторофа у Росії: розбився літак Міноборони Авіакатасторофа у Росії: розбився літак Міноборони
25 грудень, 2016, 10:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські школярі передали на схід маскувальні сітки. ФОТО
Сьогодні, 01:35
 0
У Росії пасажир захопив літак і направив його до Афганістану. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
 0
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО
22 січень, 23:58
 0
Більше 100 дітей в день: лучани активно вакцинують дітей від кору. ВІДЕО
22 січень, 22:25
 0
Медіа
відео
1/8