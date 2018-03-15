У Росії пасажир захопив літак і направив його до Афганістану. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
Згідно з даними сервісу Flight Radar, літак на вимогу пасажира змінив напрямок польоту.
В Росії один з пасажирів авіарейсу Сургут – Москва під час польоту вимагав розвернути літак і направити його до Афганістану, повідомляє УНІАН.
Згідно з даними сервісу Flight Radar, на борту “Боїнга 737” сталася позаштатна ситуація. Літак змінив напрям польоту після того, як один з пасажирів наказав летіти до Афганістану.
Станом на 13:40, судячи з траєкторії, літак прямував в Ханти-Мансійськ. У довідковій службі аеропорту Сургута повідомили, що рейс виконує авіакомпанія “Аерофлот”.
“У нас немає ніякої інформації, тільки те, що літак благополучно вилетів”, – зазначили в авіадиспетчерських службах.
Згодом стало відомо, що чоловік, який захопив літак, під час затримання був дуже п’яним.
Силовики штурмували літак “Аерофлоту”, захоплений пасажиром у Росії.
Чоловік затриманий, так кажуть пасажири літака. Його зняли з борту, він дуже п’яний, повідомляє Telegram-канал Mash.
СК РФ порушив кримінальну справу за статтею: викрадення повітряного судна, поєднаний із погрозою застосування насильства.
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В Росії один з пасажирів авіарейсу Сургут – Москва під час польоту вимагав розвернути літак і направити його до Афганістану, повідомляє УНІАН.
Згідно з даними сервісу Flight Radar, на борту “Боїнга 737” сталася позаштатна ситуація. Літак змінив напрям польоту після того, як один з пасажирів наказав летіти до Афганістану.
Станом на 13:40, судячи з траєкторії, літак прямував в Ханти-Мансійськ. У довідковій службі аеропорту Сургута повідомили, що рейс виконує авіакомпанія “Аерофлот”.
“У нас немає ніякої інформації, тільки те, що літак благополучно вилетів”, – зазначили в авіадиспетчерських службах.
Згодом стало відомо, що чоловік, який захопив літак, під час затримання був дуже п’яним.
Силовики штурмували літак “Аерофлоту”, захоплений пасажиром у Росії.
Чоловік затриманий, так кажуть пасажири літака. Його зняли з борту, він дуже п’яний, повідомляє Telegram-канал Mash.
СК РФ порушив кримінальну справу за статтею: викрадення повітряного судна, поєднаний із погрозою застосування насильства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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