Через відсутність спортзалу учні луцької школи замість фізкультури грають в шахи. ВІДЕО





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"Це незручно – йти в їдальню, там теж дуже маленьке приміщення, потрібно роздягнутися в зимовий період. Цей весь одяг падає під ноги, тобто це не є зручно. Це не тільки їдальні стосується, це стосується того ж самого актового залу, який відсутній взагалі на території школи. Не можна підготувати ні звітного концерту, діти нормально не знають, що таке сцена, що таке виступ повноцінний, як є у інших школах. Тому це теж болюче питання. Лінійки проводяться практично в коридорах школи", – розповідає мама учнів, які навчаються в Луцькій школі №13 Оксана Сидорчук.



Вчитель фізкультури Тарас Савка каже, розминки для дітей проводяться в коридорі. Після розминки учні переходять в імпровізований зал. Найпопулярніші види спорту через відсутність просторого спортзалу – шашки та настільний спорт. Учні кажуть, якби був спортзал, вони могли б більше займатися рухливим спортом.



Директор Роман Ващук розповів, корпус у якому знаходиться спортзал, визнано ветхим, сам зал – аварійним.



"У травні 2018 року рішенням апеляційного суду корпус №1 зачинений і виконавчою службою мені вручено попередження про кримінальну відповідальність. Тому експлуатація даного корпусу припинена повністю. Діти тут не навчаються, тим більше, що це приміщення визнане аварійним, згідно із технічним заключенням, яке виготовлене в 2016 році "Волиньпроектом". Всередині також знаходиться електрощитова, це є порушення пожежної безпеки. І всі ці причини в сукупності призвели до того, що зараз приміщення є зачиненим", – пояснює причину відсутності спортзалу директор школи.



Понад півсотні батьків зібралися у школі, аби обговорити її добудову



"І навіть не стоїть питання у міській раді, щоб цю школу добудувати! Чому не стоїть? Це дивно! Ми цю школу утепляємо, вікна ставимо. Я розумію, що це треба, але перше треба думати, де дітям вчитись", – обурюється Тетяна Семенюк, бабуся учениць Луцької школи №13.



Торік батьки надіслали колективне звернення до Луцької міської ради, обласної ради та обласної державної адміністрації. 10 грудня 2018 облдержадміністрація надала відповідь, у якій зазаначено, що питання будівництва нового корпусу ЗОШ №13 запропоновано на конкурс інвестиційних проектів державного фонду регіонального розвитку. Чи потрапив цей проект у перелік переможців 2019 року оприлюднять у лютому на сайті Мінрегіонбуду.



Детальніше – в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Луцької школи №13 не мають спортзалу та актового залу, а їдальня розташована в окремому приміщенні. Відтак обурені батьки зібрались, аби вкотре обговорити ці питання.Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь "Це незручно – йти в їдальню, там теж дуже маленьке приміщення, потрібно роздягнутися в зимовий період. Цей весь одяг падає під ноги, тобто це не є зручно. Це не тільки їдальні стосується, це стосується того ж самого актового залу, який відсутній взагалі на території школи. Не можна підготувати ні звітного концерту, діти нормально не знають, що таке сцена, що таке виступ повноцінний, як є у інших школах. Тому це теж болюче питання. Лінійки проводяться практично в коридорах школи", – розповідає мама учнів, які навчаються в Луцькій школі №13Вчитель фізкультурикаже, розминки для дітей проводяться в коридорі. Після розминки учні переходять в імпровізований зал. Найпопулярніші види спорту через відсутність просторого спортзалу – шашки та настільний спорт. Учні кажуть, якби був спортзал, вони могли б більше займатися рухливим спортом.Директоррозповів, корпус у якому знаходиться спортзал, визнано ветхим, сам зал – аварійним."У травні 2018 року рішенням апеляційного суду корпус №1 зачинений і виконавчою службою мені вручено попередження про кримінальну відповідальність. Тому експлуатація даного корпусу припинена повністю. Діти тут не навчаються, тим більше, що це приміщення визнане аварійним, згідно із технічним заключенням, яке виготовлене в 2016 році "Волиньпроектом". Всередині також знаходиться електрощитова, це є порушення пожежної безпеки. І всі ці причини в сукупності призвели до того, що зараз приміщення є зачиненим", – пояснює причину відсутності спортзалу директор школи.Понад півсотні батьків зібралися у школі, аби обговорити її добудову"І навіть не стоїть питання у міській раді, щоб цю школу добудувати! Чому не стоїть? Це дивно! Ми цю школу утепляємо, вікна ставимо. Я розумію, що це треба, але перше треба думати, де дітям вчитись", – обурюється Тетяна Семенюк, бабуся учениць Луцької школи №13.Торік батьки надіслали колективне звернення до Луцької міської ради, обласної ради та обласної державної адміністрації. 10 грудня 2018 облдержадміністрація надала відповідь, у якій зазаначено, що питання будівництва нового корпусу ЗОШ №13 запропоновано на конкурс інвестиційних проектів державного фонду регіонального розвитку. Чи потрапив цей проект у перелік переможців 2019 року оприлюднять у лютому на сайті Мінрегіонбуду.Детальніше – в сюжеті.

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