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В «Укравтодорі» хочуть встановити обмеження на вагу фур

В «Укравтодорі» хочуть встановити обмеження на вагу фур
"Укравтодор" ініціює перехід на європейські стандарти габаритно-вагових параметрів транспортних засобів. Таким чином прагнуть зберегти автомобільні дороги в Україні.

Про це йдеться на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

Наразі вітчизняні правила дорожнього руху допускають максимальну фактичну масу автомобіля в розмірі 40 тонн, а для контейнеровозов – 44 тонни. Такий підхід до встановлення габаритно-вагових параметрів суттєво відрізняється від інших європейських країн.

Відповідно до досліджень науковців, руйнівний вплив автомобіля на дорогу залежить не тільки від фактичної маси, але й від кількості осей в транспортному засобі.

Саме тому закордонний досвід заснований на встановленні максимальної фактичної маси автомобіля в залежності від конструкції вантажівки.

Якщо говорити мовою цифр, то з масою 40 тонн в Європі можуть рухатися лише окремі, як правило комбіновані, вантажні автомобілі з 4-6 осями, тоді ж як для найбільш поширених в Україні 2-вісних та 3-вісних вантажівок такі параметри встановлено на рівні 18-24 тонн.

Це пояснюється тим, що 40-тонний 2-вісний автомобіль спричиняє в десятки разів більше руйнівного впливу на дорожнє покриття, ніж за умови, якщо аналогічний вантаж перевозився б автопоїздом.

Отож, в Україні пропонують встановити таку допустиму вагу:
В «Укравтодорі» хочуть встановити обмеження на вагу фур

В «Укравтодорі» хочуть встановити обмеження на вагу фур

Як зазначили в "Укравтодорі", впровадження європейських стандартів щодо фактичної маси автомобіля має сприяти збереженню автомобільних доріг та дозволить гармонізувати національні та європейські габаритно-вагові параметри, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.


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Теги: вантажівка, Укравтодор, обмеження
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