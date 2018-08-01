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Волинські школярі передали на схід маскувальні сітки. ФОТО

Волинські школярі передали на схід маскувальні сітки. ФОТО
У Рожищенському районі діти разом з дорослими сплели солдатам маскувальні сітки.

Про це повідомив художник Віталій Шевченко у спільноті "Нетипове Рожище" у facebook.

"У День Соборності України у місто Рожище завітав Дєд Волинь. Сплетені під час акції "Патріотів юних рученята захистити хочуть тата" маскувальні сітки передані через волонтера українським військовим на схід України. Дякуємо працівникам і читачам Рожищенської районної бібліотеки, вчителям та учням ЗОШ N1 м. Рожище та ЗОШ с. Береськ, вихованцям Зразкової студії "Етюд" БДТ м.Рожище за активну участь у акції та сплетені сітки!", - йдеться у дописі.
Волинські школярі передали на схід маскувальні сітки. ФОТО
Волинські школярі передали на схід маскувальні сітки. ФОТО

Волинські школярі передали на схід маскувальні сітки. ФОТО


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Теги: маскувальна сітка, схід, бійці, школярі
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