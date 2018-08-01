Волинські школярі передали на схід маскувальні сітки. ФОТО
Сьогодні, 01:35
У Рожищенському районі діти разом з дорослими сплели солдатам маскувальні сітки.
Про це повідомив художник Віталій Шевченко у спільноті "Нетипове Рожище" у facebook.
"У День Соборності України у місто Рожище завітав Дєд Волинь. Сплетені під час акції "Патріотів юних рученята захистити хочуть тата" маскувальні сітки передані через волонтера українським військовим на схід України. Дякуємо працівникам і читачам Рожищенської районної бібліотеки, вчителям та учням ЗОШ N1 м. Рожище та ЗОШ с. Береськ, вихованцям Зразкової студії "Етюд" БДТ м.Рожище за активну участь у акції та сплетені сітки!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив художник Віталій Шевченко у спільноті "Нетипове Рожище" у facebook.
"У День Соборності України у місто Рожище завітав Дєд Волинь. Сплетені під час акції "Патріотів юних рученята захистити хочуть тата" маскувальні сітки передані через волонтера українським військовим на схід України. Дякуємо працівникам і читачам Рожищенської районної бібліотеки, вчителям та учням ЗОШ N1 м. Рожище та ЗОШ с. Береськ, вихованцям Зразкової студії "Етюд" БДТ м.Рожище за активну участь у акції та сплетені сітки!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські школярі передали на схід маскувальні сітки. ФОТО
Сьогодні, 01:35
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО
22 січень, 23:58
Медіа