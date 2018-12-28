Відомий хірург з Волині повернув красу жінці з «заячою губою». ВІДЕО

Ростислав Валіхновський зробив оперцію жінці яка народилася з патологією, яку в народі називають «заяча губа».



Анастасія Данченко з дитинства перенесла кілька пластичних операцій, однак кардинальних змін з її обличчям не відбувалося. Вже дорослою жінка прийшла на проект «Поверніть мені красу», пише



Один з експертів проекту - хірург Ростислав Валіхновський – пояснив, що така вада трапляється в однієї дитини з 500.



«Такі дефекти передаються спадково, виникають в результаті вживання алкоголю, тютюну, наркотиків до або під час вагітності. Крім того, дуже великим фактором мутагенезу є інфекційні захворювання у першому триместрі вагітності», - сказав пластичний хірург.



За його словами, сучасні методики дозволяють виправляти такі недоліки за одну операцію.



«Ми провели пластику верхньої губи, закрили дефект, який зв’язував ротову порожнину з носовою - від цього покращилася фонація голосу, зробили риносептопластику - виправили положення носової перетинки», - розказав Валіхновський.



Героїня проекту поділилася, що зміни у зовнішності призвели до змін у її внутрішньому світі.



«Після проекту я зрозуміла, що я така, яка я є. І треба себе такою любити», - Анастасія Данченко.



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