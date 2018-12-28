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Відомий хірург з Волині повернув красу жінці з «заячою губою». ВІДЕО

Відомий хірург з Волині повернув красу жінці з «заячою губою». ВІДЕО
Відомий лікар Волині Ростислав Валіхновський зробив оперцію жінці яка народилася з патологією, яку в народі називають «заяча губа».

Анастасія Данченко з дитинства перенесла кілька пластичних операцій, однак кардинальних змін з її обличчям не відбувалося. Вже дорослою жінка прийшла на проект «Поверніть мені красу», пише Перший.

Один з експертів проекту - хірург Ростислав Валіхновський – пояснив, що така вада трапляється в однієї дитини з 500.

«Такі дефекти передаються спадково, виникають в результаті вживання алкоголю, тютюну, наркотиків до або під час вагітності. Крім того, дуже великим фактором мутагенезу є інфекційні захворювання у першому триместрі вагітності», - сказав пластичний хірург.

За його словами, сучасні методики дозволяють виправляти такі недоліки за одну операцію.

«Ми провели пластику верхньої губи, закрили дефект, який зв’язував ротову порожнину з носовою - від цього покращилася фонація голосу, зробили риносептопластику - виправили положення носової перетинки», - розказав Валіхновський.

Героїня проекту поділилася, що зміни у зовнішності призвели до змін у її внутрішньому світі.

«Після проекту я зрозуміла, що я така, яка я є. І треба себе такою любити», - Анастасія Данченко.

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Теги: Валіхновський, хірург, заяча губа, операція
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